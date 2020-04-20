В Бишкеке вновь больше всего нарушителей комендантского часа

На 20 апреля за нарушения комендантского часа на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области, г.Нарын и Ат-Башинского района Нарынской области с 21.00 до 6.00 часов по всей республике в территориальные органы внутренних дел доставлены 81 нарушитель. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР. Кроме этого, 8 автомашин водворены на штрафстоянку.
Из них:
в городе Бишкек- 66,
г.Жалал-Абад – 4,
г.Ош -3,
Ат-Башинском районе – 1,
г.Нарын – 4,
в Ноокатском районе – 1,
в Сузакском районе- 2,
В Кара-Сууйском районе не зарегистрированы нарушители комендантского часа.
Всех нарушителей доставляли в территориальные органы внутренних дел, где с ними проводились профилактические беседы, все они были предупреждены о соблюдении требований режима чрезвычайного положения и комендантского часа. После окончания комендантского часа все они были отпущены домой.
За нарушения комендантского часа с 25 марта по всей стране в территориальные органы внутренних дел доставлены 2970 нарушителей.
МВД призывает граждан соблюдать требования чрезвычайного положения и комендантского часа.
"В этой связи, просим с пониманием и полной ответственностью отнестись к установленным правилам и ограничениям для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких", - говорится в сообщении.