Финучреждениям рекомендовано пересмотреть условия кредитов по госпрограммам

Правительство рекомендовало финансовым учреждениям пересмотреть условия возврата кредитных средств, выданных в рамках реализации государственных программ. Соответствующее решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Об этом сообщает пресс-служба правительства
В рамках принятого решения открытому акционерному обществу "Государственная ипотечная компания", коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям, зарегистрированным в КР, рекомендовано пересмотреть условия возврата кредитных средств, выданных в рамках реализации госпрограмм.
В целях оказания поддержки заемщикам, испытывающим затруднения при погашении задолженностей по кредитам, включая бюджетные кредиты рекомендовано:
- пересмотреть сроки платежей по кредитам, предоставив отсрочку по платежам, на срок не менее 3 (три) месяцев;
- не начислять и не взимать комиссионные и иные платежи, связанные с пересмотром условий кредитных договоров;
- не налагать и не взимать штрафные санкции, в том числе неустойку (штраф/пени), с заемщиков за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных кредитными договорами.
Кроме того, Минфину, по согласованию с ЖК, поручено пересмотреть следующие условия возврата бюджетных кредитов:
- заемщикам, полностью приостановившим финансово-хозяйственную деятельность в связи с введением режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, на основании представленных заемщиками подтверждающих документов, капитализировать платежи, приходящиеся на период действия режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, с соответствующей пролонгацией сроков данных платежей на конец периода погашения задолженности без начисления процентов;
- заемщикам, финансово-хозяйственной деятельность которых не приостановлена, при этом введение режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения косвенно отразилось на их финансово-хозяйственной деятельности в сторону ухудшения, на основании подтверждающих документов предоставить отсрочку по платежам на срок до 6 (шести) месяцев. При этом определить, что отсроченные платежи погашаются в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня истечения срока отсрочки;
- финансовые санкции (неустойку) на период действия режима чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения не начисляются.