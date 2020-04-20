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Финучреждениям рекомендовано пересмотреть условия кредитов по госпрограммам

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- Александра Василькова
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Правительство рекомендовало финансовым учреждениям пересмотреть условия возврата кредитных средств, выданных в рамках реализации государственных программ. Соответствующее решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Об этом сообщает пресс-служба правительства

В рамках принятого решения открытому акционерному обществу "Государственная ипотечная компания", коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям, зарегистрированным в КР, рекомендовано пересмотреть условия возврата кредитных средств, выданных в рамках реализации госпрограмм.

В целях оказания поддержки заемщикам, испытывающим затруднения при погашении задолженностей по кредитам, включая бюджетные кредиты рекомендовано:

  1. пересмотреть сроки платежей по кредитам, предоставив отсрочку по платежам, на срок не менее 3 (три) месяцев;
  2. не начислять и не взимать комиссионные и иные платежи, связанные с пересмотром условий кредитных договоров;
  3. не налагать и не взимать штрафные санкции, в том числе неустойку (штраф/пени), с заемщиков за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных кредитными договорами.

Кроме того, Минфину, по согласованию с ЖК, поручено пересмотреть следующие условия возврата бюджетных кредитов:

  1. заемщикам, полностью приостановившим финансово-хозяйственную деятельность в связи с введением режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, на основании представленных заемщиками подтверждающих документов, капитализировать платежи, приходящиеся на период действия режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, с соответствующей пролонгацией сроков данных платежей на конец периода погашения задолженности без начисления процентов;
  2. заемщикам, финансово-хозяйственной деятельность которых не приостановлена, при этом введение режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения косвенно отразилось на их финансово-хозяйственной деятельности в сторону ухудшения, на основании подтверждающих документов предоставить отсрочку по платежам на срок до 6 (шести) месяцев. При этом определить, что отсроченные платежи погашаются в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня истечения срока отсрочки;
  3. финансовые санкции (неустойку) на период действия режима чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения не начисляются.


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URL: https://www.vb.kg/387343
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