Финучреждениям рекомендовано пересмотреть условия кредитов по госпрограммам

Правительство рекомендовало финансовым учреждениям пересмотреть условия возврата кредитных средств, выданных в рамках реализации государственных программ. Соответствующее решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Об этом сообщает пресс-служба правительства

В рамках принятого решения открытому акционерному обществу "Государственная ипотечная компания", коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям, зарегистрированным в КР, рекомендовано пересмотреть условия возврата кредитных средств, выданных в рамках реализации госпрограмм.

В целях оказания поддержки заемщикам, испытывающим затруднения при погашении задолженностей по кредитам, включая бюджетные кредиты рекомендовано:

пересмотреть сроки платежей по кредитам, предоставив отсрочку по платежам, на срок не менее 3 (три) месяцев; не начислять и не взимать комиссионные и иные платежи, связанные с пересмотром условий кредитных договоров; не налагать и не взимать штрафные санкции, в том числе неустойку (штраф/пени), с заемщиков за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных кредитными договорами.

Кроме того, Минфину, по согласованию с ЖК, поручено пересмотреть следующие условия возврата бюджетных кредитов: