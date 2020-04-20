Сегодня-завтра начнется прием анализов на COVID-19 для всех желающих

Сегодня или завтра начнется прием анализов на COVID-19 в частной лаборатории для всех желающих. Об этом на брифинге 20 апреля сообщил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

По его словам, исследованием займется лаборатория Бонецкого на базе Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций.

"Сегодня илди завтра начнется прием анализов. Там можно пройти ПЦР-тесты. Мы дополнительно об этом оповестим. По стоимости - средний расход составит более 2000 сомов" - отметил Усенбаев.

Также, что касается анализов, замминистра сообщил:

"На сегодняшний день замороженных анализов на COVID-19 в стране нет. Все анализы незамедлительно проходят проверку в лабораториях. ПЦР - тесты имеются достаточном количестве".