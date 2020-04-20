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Возвращение на родину. Кыргызстанцев призвали остерегаться мошенников

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- Евгений Денисенко
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С очередным предупреждением для соотечественников в России выступило посольство Кыргызстана в ней. Это, как заявлено, сделано в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в обеих странах, а также "участившимися случаями распространения и дезинформации граждан КР о якобы составлении посольством списка граждан для возвращения на родину самолетами и автобусами".

"К сожалению, появились мошенники, которые предлагают за определённую сумму включить в список для возвращения на родину, также предлагают фиктивную регистрацию и поддельные паспорта. В этой связи, посольство призывает граждан воздержаться от распространения недостоверной информации, не поддаваться дезинформациям провокаторов, представителей фиктивных благотворительных фондов, якобы поддерживающих трудовую миграцию, а также популистским обещаниям и заявлениям некоторых политиканов относительно возвращения граждан КР с территории России", - заявили в дипмиссии.

Вместе с тем, здесь официально подтвердили, что на сегодня со стороны России и Казахстана по-прежнему закрыты авиасообщение, железнодорожные и автотранспортные пути. И пообещали в обязательном порядке информировать сограждан о возобновлении чартерных и регулярных рейсов, открытии кыргызско-казахстанской границы.

"В ближайшее время планируется организация чартерного рейса для граждан КР, у которых имеются билеты на руках на отмененные авиарейсы из Новосибирска. В настоящее время вопрос вылета самолета в Бишкек рассматривается российскими властями", - проинформировали в посольстве.

В нем также рассказали, что сюда ежедневно обращаются в среднем 400-500 граждан КР, оказавшихся в сложном положении. В штабе при посольстве совместно с активистами кыргызских диаспор, волонтерами обрабатываются поступившие запросы по обеспечению продуктами питания первой необходимости, временным жильем, медицинской помощью, по возможности трудоустройства, по консульским и другим проблемным вопросам. При этом продукты первой необходимости в первую очередь выдаются остро нуждающимся, многодетным семьям, матерям-одиночкам, больным и гражданам пожилого возраста.

В посольстве также создан сall-центр, который круглосуточно принимает все заявки и обращения граждан КР. Обращаться в него нужно по следующим контактным номерам:

+7 (499) 237 43 01;

+7 (499) 237 44 61;

+7 (925) 387 41 27 – мобильный (вотсап);

+7 (925) 387 45 97 – мобильный (вотсап);

+7 925 103 29 11 – мобильный ( вотсап).

Посольство призвало сограждан граждан соблюдать санитарно-медицинские правила и порядок, установленный в России, беречь себя и близких.


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URL: https://www.vb.kg/387353
Теги:
посольство, Россия, трудовая миграция, Кыргызстан, карантин
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