Школьники в Беларуси сегодня, 20 апреля, начинают возвращаться в классы

Официальный интернет-портал президента Беларуси и доступный бишкекским телезрителям канал "Беларусь 24" сообщают, что во время рабочей поездки в Лидский район Гродненской области президент Александр Лукашенко заявил о необходимости начинать учебный процесс в школах с 20 апреля.

Весенние каникулы в школах Беларуси были продлены из-за пандемии коронавируса. Теперь Лукашенко предлагает еще около недели "на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс. Надо постепенно начинать учиться. Надо раскручивать этот процесс", - считает белорусский лидер.

По его поручению в Минске и областных центрах с начавшейся 20 апреля недели будет постепенно возобновлен образовательный процесс в школах.

- Эту неделю начнут, так сказать, с удаленки, индивидуально. Но к концу недели должны войти в учебный процесс. Неделя на раскачку. И будем учиться в субботу, это будет учебный день. Не просто так - труды, факультативы и прочее, а полный учебный день, потому что мы немного отстали (неделю же прогуляли лишнюю). И первого числа (1 мая) тоже будем учиться, а второго и третьего (2 и 3 мая) будут выходные для детей в школах. Мы эти два дня возьмем, уплотнившись - и тогда нам, может, даже не понадобятся один-два дня в июне, - предполагает Лукашенко.

- Кто-то из родителей решит своего ребенка не пускать. Что ж, я его заставить не могу. Это же ваш ребенок, я знаю, что такое ребенок. Вы смотрите сами, - обратился к родителям президент.

Лукашенко рассказал, что его младший сын учится в 9-м классе и активно готовится к экзаменам. Даже во время дополнительных каникул он продолжил образовательный процесс.

- Он три дня отдохнул и опять пошел в школу. И я так наблюдаю: если сын президента так стремится в школу, наверное, он не один, - сказал глава государства.

Лукашенко убежден, что длительное отсутствие занятий негативно отражается не только на освоении детьми учебного материала, но и на поведении.

- Если ты пропустил - не наверстаешь потом, это во-первых. Во-вторых, психологически плохо для детей. Они уже привыкли к большим каникулам, и им втянуться в учебу проблема. А тут еще короткая четвертая четверть, скоро очередные длительные каникулы, - заметил президент.

Что касается организации процесса дистанционного обучения в вузах, то, по мнению Лукашенко, сделать это проще, чем в школах, потому что "там молодежь более целеустремленная, ответственная". Некоторая обеспокоенность в отношении вузов и школ есть по поводу преподавателей старшего возраста. В этой связи руководство учебных заведений должно принимать индивидуальные решения на местах.

Лукашенко отметил, что порой, в том числе за рубежом, высказываются нарекания, что в Беларуси не борются с коронавирусом так, как все.

"Не то что друзей, а даже сочувствующих у нас в мире очень мало, - констатировал Александр Лукашенко. - Не тем путем пошли, видите ли. Чтобы идти путем Беларуси, надо иметь систему. А систему, даже в постсоветских республиках, кроме нас, разрушили напрочь. Инфекционные больницы уничтожили, специалисты разъехались, микробиологов, вирусологов, эпидемиологов никто не готовил. Теперь пожинают плоды. И в нас камни бросают".

Лукашенко в качестве положительного момента отметил, что в Беларуси начали самостоятельно производить тесты для выявления коронавируса, и они оказались более точными по сравнению с некоторыми зарубежными.