Два фильма из Кыргызстана отобраны в конкурсные программы МКФ в Оберхаузене

Два фильма должны представлять Кыргызстан на Международном кинофестивале короткометражного кино в Оберхаузене (Германия). Это "Абзел" Айжамал Акчаловой и "Аяна" Айданы Топчубаевой. Престижный смотр пройдет на этот раз в непривычном для себя режиме онлайн.

МКФ в Оберхаузене проводится с 1954 года и считается на данный момент крупнейшим в мире кинофестивалем короткометражного кино. В 2020-м из-за пандемии коронавируса и всеобщего карантина организаторами было принято решение провести его в онлайн-режиме. Показы пройдут с 13 по 18 мая. Правда, есть одно но. Оргкомитет еще не конца определился с программой и, судя по всему, состоятся все-таки не все показы. Часть программ перенесут уже на 2021 год.

Нашу республику должны представлять в Германии два фильма, снятых молодыми кинорежиссерами. В сентябре 2019 года Кыргызстан посетила Кристиана Бюхнер – член команды МКФ в Оберхаузене. В ходе визита госпожа Бюхнер смогла посмотреть достаточно много картин, созданных нашими кинематографистами, и пообещала, что лучшие будут отобраны для участия в очередном фестивале короткометражного кино.

МКФ в Оберхаузене делает акцент на авторское, инновационное кино. Здесь есть международный и национальный конкурсы, конкурс фильмов из региона Северный Рейн-Вестфалия и конкурс фильмов для детей и подростков от 5 до 16 лет. Кроме того, существуют специальные программы, открытые показы, работает кино-рынок.

В международный конкурс попала лента автора сценария и режиссера Айжамал Акчаловой "Абзел". Эта лента была создана в 2019 году на базе КТУ "Манас". Герой Акчаловой – Абзел с детства был близок к лошадям. Конные игры – главное его занятие в жизни. Свою страсть, став отцом, он старается передать и сыну.

А вот фильм автора сценария, режиссера и продюсера Айданы Топчубаевой "Аяна", также снятой в 2019 году на базе КТУ "Манас", отобран в конкурсную программу фильмов для детей и юношества. Героиня картины – девятилетняя Аяна готовится стать первой в истории женщиной-игроком национальной игры кок-бору. Родители поддерживают маленькую мечтательницу. Отец Аяны - знаменитый спортсмен Тилек Мукаев. Фильм "Аяна" уже завоевал первое место на МКФ тюркоязычных стран в Турции в прошлом году, и стал победителем Форума молодого кино стан СНГ "Умут". В настоящий момент решается, останется ли программа, в которую включен фильм Айданы Топчубаевой, в показах МКФ в Оберхаузене этого года, или ее перенесут уже на 2021-й.