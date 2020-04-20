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Из России в Кыргызстан отправлено 17 грузов-200

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- Евгений Денисенко
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Начиная с 17 марта по сегодняшний день из России в Кыргызстан отправлено в общей сложности 17 грузов-200. Как сообщили в посольстве КР в РФ, вывоз их в ситуации временного прекращения транспортного сообщения с Россией и Казахстаном осуществляется благодаря договоренностям, достигнутыми с обеими этими странами.

Транспортировка тел кыргызстанцев, умерших в России, производится по российской и казахской территориям в установленном порядке, в специально оборудованных автомашинах. При этом требуется наличие всех необходимых документов, в оформлении которых по ранее сложившейся практике помогает посольство.

Сопровождать груза 200 разрешено одному близкому родственнику, подчеркнули в посольстве.


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URL: https://www.vb.kg/387358
Теги:
погибшие, Россия, труп, Кыргызстан
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