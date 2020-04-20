Из России в Кыргызстан отправлено 17 грузов-200

Начиная с 17 марта по сегодняшний день из России в Кыргызстан отправлено в общей сложности 17 грузов-200. Как сообщили в посольстве КР в РФ, вывоз их в ситуации временного прекращения транспортного сообщения с Россией и Казахстаном осуществляется благодаря договоренностям, достигнутыми с обеими этими странами.

Транспортировка тел кыргызстанцев, умерших в России, производится по российской и казахской территориям в установленном порядке, в специально оборудованных автомашинах. При этом требуется наличие всех необходимых документов, в оформлении которых по ранее сложившейся практике помогает посольство.

Сопровождать груза 200 разрешено одному близкому родственнику, подчеркнули в посольстве.