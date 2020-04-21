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Красный полумесяц Кыргызстана продолжает помогать в условиях ЧП

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- Светлана Лаптева
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Красный Полумесяц Кыргызстана на ежедневной основе по запросу от министерств и ведомств продолжает оказывать поддержку государственным органам в реагировании на COVID19.

О том чем заняты сегодня сотрудники Красного полумесяца, рассказала пресс-секретарь это организации Бегимай Асанова

- Для нас важно чтобы люди понимали чем мы заняты в эти дни большой беды для Кыргызстана и всего мира.

С 13 по 20 апреля 2020г Красный Полумесяц Кыргызстана оказал помощь Министерству Чрезвычайных Ситуаций КР, Министерству Здравоохранения КР, Министерству Труда и социального развития КР, МВД КР, ГПС КР, а также другим государственным органам в реагировании на #COVID19 в каждой области.

Например по запросу от областных управлений министерств, на борьбу с коронавирусом выделены: дезинфицирующие средства - 956 (пульверизаторы, санитайзеры, хлор), средства индивидуальной защиты – 3 039, куда входят, маски, перчатки, защитные костюмы, сапоги, защитные каски для лица, плащи.

Кроме того, волонтеры Красного Полумесяца распространяют информационные буклеты среди населения о профилактике коронавируса и мерах предосторожности. Всего путем информирования, а также подворового обхода с 13 по 20 апреля было распределено 7 055 информационных буклетов.

Для групп особого риска по заражению коронавирусной инфекцией организована раздача продуктовых наборов. С 13 по 20 апреля продукты первой необходимости получили 1 207 уязвимых групп (одинокие пожилые, люди с инвалидностью, кризисные семьи, пациенты с туберкулезом и ВИЧ, паллиативные пациенты) по всей стране.

Кроме того, совместно с партнерами в обсервационные пункты по всей стране распределены 4 200 средств личной гигиены.


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URL: https://www.vb.kg/387361
Теги:
Красный Полумесяц, Кыргызстан, Помощь, коронавирус
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