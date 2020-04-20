Горздрав: В Бишкеке работают все поликлиники, кроме ЦСМ №17

В Бишкеке работают все центры семейной медицины, кроме ЦСМ №17, который закрылся на карантин, по причине заражения медицинских работников этого учреждения, коронавирусом. Об этом VB.KG рассказала начальник Управления здравоохранения мэрии Бишкека Бактыгуль Исмаилова.

- Все центры семейной медицины в столице работают в штатном режиме и оказывают медицинскую помощь пациентам. Медицинский персонал, который контактировал с больными COVID-19 сдали тесты. При выявлении положительных результатов или опасности заражения руководители медучреждений имеют строгий алгоритм действий, которого должны придерживаться, чтобы избежать распространения инфекции. Все сотрудники прошли учения и тоже знают, как действовать, чтобы защитить себя и пациентов, - рассказала Бактыгуль Исмаилова.

Она добавила, что все руководители несут личную ответственность за эпидемиологическую ситуацию в стенах своих медицинских учреждений. По данным, которые они предоставили в Горздрав у них есть запас средств индивидуальной защиты. Кроме того, объявлены тендеры на покупку дополнительных средств СИЗ. Если ФОМС не открывает финансирование, об этом необходимо сообщить для выяснения ситуации.

Кроме того, медицинские работники, которые хотят сдать анализ на COVID-19 могут обратиться с заявлением. Все обращения рассматриваются индивидуально.

- По ситуации в ЦСМ №17 сейчас идет проверка, которая должна установить причины произошедшего. Создана еще одна комиссия по распоряжению премьер-министра, она также изучит ситуацию. Открытие поликлиники находится в компетенции Объединенного ЦСМ Ленинского района. Насколько я знаю, сейчас рассматривается вопрос об открытии поликлиники, - продолжила Бактыгуль Исмаилова.

Руководитель горздрава отметила, что пациенты, которые проживают на микроучастках относящихся к ЦСМ №17 сейчас могут обращаться за медицинской помощью в Объединенный ЦСМ Ленинского района, расположенный на улице Фучика.

Отметим, медицинские работники могут напрямую обратиться в Республиканский штаб по борьбе с COVID-19 и попросить о необходимой помощи: обеспечение СИЗ, продукты питание. транспорт и так далее. Для обращения, необходимо заполнить форму по ссылке.

Напомним, в 17 апреля стало известно, что поликлиника №17 закрылась на карантин в связи с тем, что четверо сотрудников поликлиники заразились COVID-19. Позже диагноз подтвердился еще у двоих медиков. В настоящее время они проходят лечение, часть сотрудников ЦСМ находятся на обсервации.