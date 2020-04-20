"Сменю, наверное, свой род деятельности. Стыдно быть частью этого" - врач

"Я понял, что медицинское сообщество заслуживает то отношение, которое имеет к себе со стороны государства. Столько лет уничижительного отношения к себе со стороны государства и общества, а медики продолжают отмалчиваться. Когда всё закончится, я, наверное, сменю свой род деятельности. Стыдно быть частью всего этого". Об этом на своей странице в соцсетях написал медработник Bek S. в ответ на происходящее в последнее время по отношению к медработникам со стороны государства.

По его мнению, если медики в данной ситуации не способны объединиться и заявить о своих правах, значит, они никогда не будут способны это сделать.

- И будут находиться на самом дне социальной иерархии. К сожалению, единственное, на что они способны, между собой жаловаться на проблемы, временами свой кроткий голос, где то проявить на столько, на сколько им позволят. Теперь я понимаю, почему наиболее пассионарная часть нашего общества принимает решение просто уехать туда, где им будет комфортнее. Зачем бороться за то, что окружающим в принципе оказывается не нужно. Вот и сейчас, одни коллеги, изъявили желание остаться на работе несмотря ни на что. Другие целые коллективы государственная машина оставляет на улице, на тяжело больных лжет, третьих заставляет просить прощение. Но несмотря на всё это, медицинское сообщество по-прежнему, засунув головы в песок, молчат и считают, что это их не коснётся, - возмущается врач.

Он также отметил, что когда всё это закончится, медики ещё ни один год будут обивать пороги госучреждений и умолять им выплатить их компенсации, доказывать что-то, унижаться.

- Других сделают крайними во всей этой ситуации и будут судить, и никто за них не заступится. Они снова останутся один на один со своими проблемами. Будут молча собирать деньги на бесчисленные проверки и комиссии, роптать под себя про мизерные зарплаты, тратить все свое заработанное на лечение профессиональных болезней, сглатывать унижение от агрессивных пациентов и их родственников, которым они снова будут подвергаться. А профессия врач навсегда будет ассоциироваться с чем-то аскетичным. При этом, врачи продолжат всем прислуживать и быть перед всеми обязанными, влача жалкое существование. Уже тошнит от всего этого, - добавил медик.

Напомним, что по данным Минздрава, на 20 апреля медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 6 случаев, из которых в Джалал-Абадской области – 3, г.Ош – 1, Нарынской области – 1, г.Бишкек – 1. Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 140 случаев. Из 140 заболевших COVID-19 медработников:

Врачи – 39, средний медперсонал – 58, младший медперсонал – 23, другие – 20.