Сооронбай Жээнбеков: У нас хватит сил для поддержки наших граждан

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 20 апреля, посетил муниципальное предприятие "Бишкекпекарня", на базе которого производится фасовка и распределение поступающей гуманитарной помощи. Он ознакомился с деятельностью мэрии Бишкека по работе с социально-уязвимым слоями населения в условиях чрезвычайного положения.

Мэр города Бишкек Азиза Суракматова сообщил, что аналогичные центры функционируют во всех районах столицы, был составлен список из 85 тысяч нуждающихся семей. Помощь уже получили 42 тысячи нуждающихся семей столицы, и 2,5 тысячи семей Чуйской области, проживающих вблизи города Бишкек.

Правительством было выделено 300 тонн муки, в ближайшее время планируется выделить еще 300 тонн муки, 90 тонн сахара, 30 тыс. продуктовых наборов. По линии мэрии города Бишкек на указанные цели, в общем, будут выделены более 16 тыс. продуктовых наборов. Также большую поддержку оказывают представители бизнес-сообщества и международных благотворительных фондов.

Президент отметил, что сейчас руководители областей, районов, городов по всей стране проходят через большое испытание.

- Для органов государственной власти это большое испытание. В такое непростое время становится ясным, кто, что из себя представляет. В Бишкеке в первые дни карантина было много недоработок. Сейчас недостатки устранены, необходимые работы постепенно проводятся, - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Президент с благодарностью отметил, что кыргызстанцы с пониманием отнеслись к текущей ситуации и соблюдая дисциплину, оказывают неоценимую поддержку в борьбе против распространения коронавируса. Сооронбай Жээнбеков еще раз выразил благодарность соотечественникам.

- Мы четко знаем, кто нуждается в поддержке в условиях карантина. Те, кто обеспечивает семьи ежедневным заработком, особенно испытывают большие трудности. Также те, которые работают в сфере обслуживания населения. Надо обращать внимание на поддержку продуктами питания. Наши возможности по сравнению с другими государствами могут быть ограничены, но у нас хватит сил для оказания поддержки нашим гражданам в это непростое время, - подчеркнул Глава государства.

Президент еще раз особо отметил, что никто не останется без внимания, необходимые резервы имеются.

- Правительство, местные власти, используя все возможности, усиленно работают в этом направлении. Также международные фонды, бизнесмены, состоятельные люди оказывают помощь. Эта работа будет продолжена. Представители государственных органов должны быть в постоянном контакте с населением, своевременно отвечать на запросы граждан, - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства напомнил, что помощь должна быть оказана каждой нуждающейся семье и гражданину.

- Эта работа находится под моим личным контролем. Помощь должна оказываться по месту фактического проживания, отговорок из-за прописки граждан не должно быть. По мере необходимости еще будут мобилизованы средства, - подчеркнул Президент.