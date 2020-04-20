Депутат предложил Абылгазиеву добровольно подать в отставку

От правительства, которое мы утверждали, ничего не осталось. На своем месте удержался лишь Абылгазиев. Но его работа малоэффективна. И после снятия режима ЧП мы поднимем вопрос о его нахождении на должности. Об этом VB.KG сообщил депутат Исхак Масалиев.

По словам нардепа, когда закончится пандемия, и вовсе должны быть возбуждены уголовные дела на отдельных членов правительства по статье "Халатность".

- Премьер с ситуацией, например, по тому же обеспечению граждан продовольствием, не справляется. То, что мы сейчас видим – прямая вина правительства. Но ее члены умеют лишь огрызаться с отдельными депутатами. Если премьер – человек чести, то сам должен написать заявление о своей отставке. Иногда вовремя уйти для политика лучше для будущей карьеры, чем оставаться на посту. Лично я уверен, что он однозначно должен покинуть свою должность, - заявил Исхак Масалиев.

Парламентарий, правда, не исключил возможности, что его коллеги могут принять решение оставить Абылгазиева дорабатывать срок на своем посту до грядущих выборов в ЖК осенью этого года.