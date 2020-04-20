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Сооронбай Жээнбеков рассказал о возможном смягчении режима ЧП

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- Екатерина Улитина
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Правительство готовит предложения по смягчению требований на территориях, где введено чрезвычайное положение. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Смягчения касаются разрешения деятельности отдельных субъектов предпринимательства.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что правительство в зависимости от эпидемиологической ситуации, готовит предложения по смягчению требований на территориях, где введено чрезвычайное положение.

- После каждого кризиса наступает развитие. Для этого мы должны рационально использовать новые возможности, время задуматься над этим вопросом. Правительство начало работу в этом направлении, уверен, что будет разработан исполнимый документ, отвечающий реалиям нашей жизнедеятельности, - подчеркнул президент Сооронбай Жээнбеков.

Напомним, в Бишкеке, Оше, в некоторых районах Ошской области и в Джалал-Абаде с 25 марта введен режим ЧП в связи с распространением коронавирусной инфекции. В Нарыне и Ат-Башинском районе ЧП введено с 15 апреля. Пока срок действия режима утвержден до 30 апреля. Однако, Минздрав не исключает возможности, что карантин может быть продлен на более длительный срок.


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URL: https://www.vb.kg/387378
Теги:
Ош, президент, чрезвычайные ситуации, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, карантин, Сооронбай Жээнбеков
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