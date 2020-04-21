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На посту главы кабмина несомненно нужен очень жесткий человек - эксперт

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- Виктория Гунгер
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Будущее нынешнего правительства напрямую зависит о того, как будет складываться социально-экономическая ситуация в стране. А также с тем, завоюет ли власть доверие граждан. Об этом сообщил VB.KG политолог Марс Сариев.

По его словам, в настоящий момент все как раз способствует обратному - адресная и социальная помощь доходит не до всех.

- В средствах, выделяемых по линии международных доноров для борьбы с коронавирусом, появляются элементы коррупции. При этом люди хотят справедливости. Поэтому, сейчас время жесткого контроля. Граждане будут готовы терпеть правительство, только если увидят, что оно действительно работает. Пока же доверия к власти у кыргызстанцев нет, - пояснил Сариев.

В то же время политолог задался вопросом, будет ли эффективным новоизбранное правительство в случае отставки нынешнего.

- На посту главы кабмина несомненно нужен очень жесткий и волевой человек. Только в этом случае действия и работа правительства будут в полной мере эффективной и качественной. Сейчас лично я такого человека не вижу среди действующей политэлиты. К тому же, есть силы, которые заинтересованы в раскачивании ситуации. И именно они в настоящее время могут в личных целях воспользоваться отставкой кабина для дестабилизации. Выгодна такая двоякая расстановка политсил и ряду региональных элит в преддверии грядущих выборов в парламент КР. И это может иметь весьма негативные последствия, - заключил Марс Сариев.


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URL: https://www.vb.kg/387379
Теги:
Марс Сариев, социальная защита, Кыргызстан, политика, Помощь, Мухаммедкалый Абылгазиев
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