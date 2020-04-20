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Правительство на чемоданах. Через неделю КР ожидает новый кабмин?

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- Виктория Гунгер
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В течение недели-двух правительство Кыргызстана вероятнее всего уйдет в отставку. Большинство членов кабмина уже осведомлены о подобном исходе и практически сидят на чемоданах. Об этом VB.KG сообщили источники близкие к правительству.

По их словам, от нынешнего состава кабмина останутся лишь недавно назначенные кадры, включая министра иностранных дел Чингиза Айдарбекова.

- Остальные вряд ли задержатся на своих местах. В настоящее время на них уже скопилось немало компромата. К тому же, подобным образом власть попытается снять появившейся в обществе в результате эпидемии социальный накал. Сам же глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев подпортил себе имидж так называемым "бажагейтом". Тогда премьер вынужден был уволить своего свояка Иманкадыра Рысалиева с поста главы национального форума "Открытое правительство". Депутаты узнали, что родственник премьера неоднократно угрожал генеральному директору MegaCom. Во время заседания рабочей группы Жогорку Кенеша об этом сообщил сам Акылбек Жамангулов. Он тогда заявил, что Иманкадыр Рысалиев несколько раз проводил собрания в правительстве. А также трижды принимал в кабинете заместителя руководителя аппарата правительства. И хотя ситуацию удалось замять, на репутации премьера это однозначно сказалось. Также многие в высшем звене власти сейчас понимают, что правительство в нынешней ситуации расписалось в своей неэффективности. Поэтому, время кабмина практически идет на часы, - рассказал источник.

Стоит отметить, что депутаты ЖК, к слову, ответственные за досрочную отставку правительства, открыто говорят о его неэффективной работе и предлагают нынешнему премьеру сложить с себя свои полномочия самостоятельно.


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URL: https://www.vb.kg/387384
Теги:
отставка, правительство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Мухаммедкалый Абылгазиев
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