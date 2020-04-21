Продбезопасность: В Кыргызстан доставили партию пшеницы из России

В Кыргызстан доставлена пшеница из РоссияГруз пшеницы, состоящий из 15 вагонов и общим объемом 1028 тонн, доставлен на склады ГП "Дан" города Кара-Балты Чуйской области.

Отметим, что ранее Фонд государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики подписал соглашение с Продовольственной корпорацией Российской Федерации о приобретении 33 тысяч тонн пшеницы.

На этой неделе железнодорожными путем в Кыргызскую Республику будет доставлена пшеница в 36 вагонах. Остальная часть пшеницы будет доставлена до конца мая 2020 года.

В настоящее время в Фонде государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики запасов пшеницы и муки имеется в достаточном количестве.

По поручению Правительства Кыргызской Республики, после введения режима чрезвычайной ситуации/положения, среди малообеспеченных семей по всей стране распределено свыше 5 тонн муки и 150 тонн сахара песка.