Минздрав отменил свой приказ по оплате труда медработника

Минздрав отменил свой приказ по оплате труда медработникам во время простоя в период эпидемиологической ситуации с COVID-19.

В совместном приказе МЗ КР и ФОМС говорилось, что на период простоя на работе (не по вине работодателя) сотрудникам, не задействованным в работе организаций здравоохранения в противоэпидемиологических мероприятиях по причине вхождения в группу риска (возраст, хронические заболевания, беременность и другое) заработная плата гарантируется, но не выше одной ставки.

Приказ был отменен. Как пояснила советник министра здравоохранения Елена Баялинова, в правительстве обсуждают общий документ по оплате труда работникам для всего социального блока, и нет необходимости каждому органу издавать отдельные приказы.