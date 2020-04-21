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Минздрав отменил свой приказ по оплате труда медработника

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- Нина Ничипорова
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Минздрав отменил свой приказ по оплате труда медработникам во время простоя в период эпидемиологической ситуации с COVID-19.

В совместном приказе МЗ КР и ФОМС говорилось, что на период простоя на работе (не по вине работодателя) сотрудникам, не задействованным в работе организаций здравоохранения в противоэпидемиологических мероприятиях по причине вхождения в группу риска (возраст, хронические заболевания, беременность и другое) заработная плата гарантируется, но не выше одной ставки.

Приказ был отменен. Как пояснила советник министра здравоохранения Елена Баялинова, в правительстве обсуждают общий документ по оплате труда работникам для всего социального блока, и нет необходимости каждому органу издавать отдельные приказы.


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URL: https://www.vb.kg/387393
Теги:
зарплата, Кыргызстан, коронавирус, Минздрав
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