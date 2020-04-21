МВД КР: Оплату штрафов по камерам "Безопасного города" никто не отменял

В рамках введенного чрезвычайного положения на территории г. Бишкек весь личный состав Управления патрульной службы милиции работает в усиленном режиме, особое внимание уделяется обеспечению безопасности дорожного движения, охраны общественного порядка, обеспечению неукоснительного соблюдения правил карантинных мер. Об этом сообщает пресс-служба комендатуры столицы.

В настоящее время после введения режима чрезвычайного положения на территории г.Бишкек функционируют санитарно-карантинные посты и внутренние фильтрующие посты.

Милиционеры УПСМ осуществляют проверку передвижения транспортных средств и граждан, следят за безопасностью дорожного движения, обеспечивают беспрепятственное движение транспортных средств, перевозящих продовольственные товары, медикаменты, товары первой

необходимости, и оказывающих материальную помощь населению. Проводится проверка и контролируется движение транспортных средств государственных учреждений.

С момента введения режима ЧП на территории города Бишкек сотрудниками УПСМ выявляются различные грубые нарушения правил дорожного движения. Принимаются меры к водителям, управляющим транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, без соответствующих документов, с незаконной тонировкой.

Сотрудники УПСМ непосредственно выезжают на места происшествий по вызову центра оперативного реагирования 102. Составляют протокола за нарушение общественного порядка; граждан, нарушивших режим чрезвычайного положения, доставляют в УВД районов.

Милиционерами проводятся разъяснительные работы с водителями и пассажирами по соблюдению правил режима ЧП. Проверяется наличие маршрутных листов, транспортные средства, использующиеся не по назначению, водворяются на стоянку.

Во время комендантского часа в ночное время с 21.00 до 06.00 часов сотрудники УПСМ доставляют нарушителей в УВД районов, транспортные средства водворяют на стоянку.

В комендатуре напоминают водителям, что во время чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации действия Кодекса КР о нарушениях не отменяются.

"Оплату штрафов за нарушения по фиксирующим камерам "Безопасного города" никто не отменял. При этом сообщаем, что задолженность по штрафам у многих водителей образовалась еще до введения режима ЧС и ЧП. Меры применяются только к особо злостным нарушителям, имеющим большое количество неоплаченных штрафов.

Уважаемые горожане! Управление патрульной службы милиции призывает не нарушать правила дорожного движения, не выходить на улицу без особой необходимости, находясь дома, вы поможете нам больше!" - говорится в сообщении.