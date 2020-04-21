Правительство выделяет деньги для поддержки малоимущих и трудовых мигрантов

Правительство Кыргызстана выделило 122 млн сомов для поддержки малоимущих слоев населения. Об этом сообщил вице-премьер-министр Кубатбек Боронов во время очередного заседания Республиканского оперативного штаба.

- Работа по оказанию поддержки социально уязвимым слоям населения должна вестись оперативно, ни одна нуждающаяся семья не должна остаться без внимания. Недавно подписанным решением Правительства выделяется 122 миллиона сомов для поддержки социально уязвимых слоев населения. На одну семью будет подготовлен продуктовый набор на 800 сомов. В настоящее время организуются вопросы доставки. Кроме того, в целях поддержки соотечественников за границей, которые в настоящее время не могут возвратиться на родину, в целях создания для них временных условий для проживания, предоставления им продуктов питания выделены 5 миллионов сомов посольству Кыргызстана в Объединенных Арабских Эмиратах, а также 10 миллионов сомов нашему посольству в Российской Федерации. Эти средства направлены на оказание помощи кыргызстанцам, испытывающим трудности с проживанием, питанием. Наши дипломатические представительства работают над решением и других вопросов, с которыми сталкиваются соотечественники", - сказал первый вице-премьер-министр, подчеркнув, что соответствующим службам нужно уделить внимание вопросам работы с детьми в части предупреждения случаев суицида и домашнего насилия.

В ходе заседания также было отмечено, что общественности предоставляется вся информация о помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией. Разработана специальная платформа, где можно в онлайн режиме увидеть всю поступаемую гуманитарную помощь и как она распределяется.

Кубатбек Боронорв отметил, что в Кыргызстане сохраняется риск заражения опасным заболеванием. Ежедневно выявляются новые случаи.

- Я призываю граждан к соблюдению правил самоизоляции, ограничению передвижений, - сказал первый вице-премьер-министр.

По итогам заседания Республиканского штаба дан ряд поручений.