Энергетика КР: Подготовка к отопительному сезону может сорваться

Подготовка к следующему отопительному сезона может сорваться из-за сокращения сборов за потребляемую электроэнергию. Об этом было заявлено во время селекторного совещания энергокомпаний, на котором обсуждались меры для сглаживания последствий распространения коронавирусной инфекции.

Генеральные директора дочерних обществ Национального энергохолдинга предупредили о возможных рисках выпадения доходной части бюджетов акционерных обществ.

Было отмечено, что в связи с введенными ограничениями и прекращением деятельности небытовых абонентов ожидается сокращения сборов за потребляемую электроэнергию, что в свою очередь ставит под угрозу своевременное проведение ремонтных работ и подготовку к предстоящему отопительному сезону.

Глава нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров подчеркнул, что энергетические компании в срочном порядке должны предпринять меры антикризисного реагирования на сложившуюся ситуацию.

- В эти сложные минуты мы должны максимально пересмотреть расходы и продолжить выполнение плановых работ для обеспечения стабильного функционирования всей энергосистемы. Рекомендуем все процедуры государственных закупок, не связанных с производственной деятельностью, перенести на более поздние сроки. Выплату заработной платы, налогов и социальных отчислений производить без задержек", - сказал Глава Национального энергохолдинга и подчеркнул, что энергетики должны рассчитывать исключительно на собственные силы и ресурсы.

В завершение Айтмамат Назаров обратил особое внимание на важности обеспечения безопасности здоровья всех сотрудников и рекомендовал максимально увеличить количество персонала, находящегося на удаленной работе.