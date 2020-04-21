Мужчина, избивший сына за отказ отжиматься, арестован в Москве на 2 месяца

Мужчина, избивший своего сына за отказ отжиматься, арестован на два месяца по решению суда. Правоохранительные органы России возбудили против него уголовное дело по статьям "Истязание" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Об этом сообщает МВД КР.

Напомним, 17 апреля в социальных сетях стали распространять видеозапись, на которой мужчина пытался заставить своего сына заняться физкультурой. Отпрыск отказывался, тогда отец стал бить его руками и даже металлической палкой. Происходящее на камеру телефона снимала мать ребенка.

В ходе расследования выяснилось, что "героем" ролика является гражданин Кыргызстана Ж.Э. 1985 года рождения. 16 октября 2019 года он вместе с семьей вылетел в Российскую Федерацию и в настоящий момент временно проживает в Москве.

Представительством МВД КР в Российской Федерации были направлены письма в УУР МВД России по Москве, а также в ОМВД России по району Кунцево г.Москвы об оказании содействия в принятии мер в отношении вышеуказанного лица в соответствии законодательством Российской Федерации, данный факт был зарегистрирован в книге учёта сообщений о происшествиях ОМВД России по району Кунцево г.Москвы.

В отношении гражданина Ж.Э. Следственным комитетом по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по ст. 117 (Истязание), 156 (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно решению суда подозреваемый арестован на 2 месяца.