Ситуацию с COVID-19 предлагают признать обстоятельством непреодолимой силы

Министерство экономики Кыргызстана предлагает признать ситуацию с распространением коронавируса в республике обстоятельством непреодолимой силы. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

Данный документ разработан для поддержки отечественных предпринимателей и облегчения их налогового бремени.

Документ предлагает следующие изменения:

признать ситуацию по борьбе с распространением короновирусной инфекции "COVID-19" на территории Кыргызской Республики обстоятельством непреодолимой силы; продлить до 1 июля 2020 года сроки представления налоговой отчетности, за исключением налоговой отчетности по косвенным налогам при импорте товаров на территорию Кыргызской Республики с территорий государств-членов Евразийского экономического союза, и отчетности по средствам государственного социального страхования; не начислять пеню на сумму недоимки по налогам и страховым взносам, возникшей вследствие непреодолимой силы за периоды с марта по июнь 2020 года. Также, данным проектом постановления предлагается утвердить Порядок заключения, перезаключения, приостановления и расторжения налогового контракта об уплате налогов в виде фиксированных сумм, которым предусматривается порядок приостановления налогового контракта в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

Кроме того, проектом постановления вносятся изменения в некоторые решения правительства, в частности:

1) в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации требований статей 345, 352 и 355 Налогового кодекса Кыргызской Республики" от 31 июля 2018 года № 357 относительно пересчета суммы налога на основе патента, срок действия которого подпадает на период обстоятельств непреодолимой силы;

2) в постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики" от 17 марта 2020 года № 164 относительно продления сроков бланков патентов на бумажном носителе, изготовленные до вступления в силу данного постановления;

3) в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении положений и Порядка по администрированию налогов" от 7 апреля 2011 года № 144 относительно предоставления отсрочки или рассрочки по сумме налоговой задолженности, образовавшейся в результате обстоятельств непреодолимой силы, без предоставления банковской гарантии;

4) в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Порядка определения, применения и контроля минимального уровня контрольных цен на товары, импортируемые на территорию Кыргызской Республики из государств-членов Евразийского экономического союза" от 12 октября 2016 года № 537 относительно применения МУКЦ к производителям;

5) в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации требований Закона Кыргызской Республики "О декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, замещающих или занимающих государственные и муниципальные должности" от 22 января 2018 года № 45 относительно права государственных и муниципальных служащих внесения в единую налоговую декларацию изменения и/или дополнения в случае обнаружения ошибок, приводящих к изменению суммы налога, в срок, установленный Налоговым кодексом Кыргызской Республики;

6) в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении форм налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость и акцизному налогу, порядка их заполнения и представления" от 14 июля 2015 года № 491 относительно отражения в отчете НДС облагаемых поставок по цене ниже МУКЦ.