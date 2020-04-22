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Мой любимый город в жуткую эпоху COVID-19: взгляд Керезгуль Сырдыбаевой

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- Александр Тузов
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Вчера, 21 апреля, фрилансер Керезгуль Сырдыбаева сделала отличные снимки в центре Бишкека, которые явно займут свое место в истории нашего мегаполиса-2020.

Во-первых, это снимок недавно ставшей знаменитой тюльпановой клумбы у филармонии перед памятником Манасу.

- Красотища!!! Но в нынешней ситуации немногие горожане смогут полюбоваться таким чудом. Хотя, конечно, можно попробовать в маршрутном листе указать пункт назначения – "Тюльпановая клумба у Филармонии" - авось патруль проникнется тягой населения к прекрасному, - предположили процитированные VB.KG энтузиасты "Дизель-форума".

Все здесь очень пустынно, поэтому довольно жутковато. Жути добавляет полицейская-милицейская лента на первом плане: "Не ходить!"нас и Керезгуль никто в столице и не помнит, что это место вообще-то называется площадь Манаса. В 1995 году в честь 1000-летия великого эпоса тогдашний мэр Борис Силаев переименовал улицу Белинского в улицу Манаса, а площадь между мэрией и филармонией нарекли площадью Манаса (причем она с конца 1950-х называлась Советской площадью, в честь здания исполкома Фрунзенского городского Совета депутатов трудящихся, но все это дружно подзабыли).

Короче, на улице Манаса таблички-аншлаги повесили, а на площади Манаса как не было ни одной такой таблички при мэре Силаеве, так нет и сейчас при мэре Суракматове. Хотя бы памятный знак поставили бы, что ли. Неужели Манаса не уважают вместе с площадью его имени? Не хочется в такое неуважение верить.

Во-вторых, Керезгуль Сырдыбаева сфотографировала тоже всю в тюльпанах, как весеннее джайлоо, Аллею молодежи. С видом на мэрию. Увы, аллея тоже удивительно безлюдная из-за коронавируса.

С ее названием много интересного связано. Когда-то, давным-давно, вскоре после основания уездного Пишпека, называлась Барачной – бараки дунганских беженцев из Китая здесь стояли, и нынешняя Университетская площадь тоже Барачной называлась. При Советской власти назвали улицу в честь ленинской жены Надежды Крупской. А бульварная часть, между колоннадами мэрии и Кыргосуниверситета, именовалась в 50-е годы бульваром имени Михаила Фрунзе. Но – только на бумаге официальных постановлений, табличек не было, так что это имя быстро забыли. Ближе к концу XX века и к началу века нынешнего улицу Крупской переименовали в честь академика Салморбека Табышалиева (1928 -1993), который рекордно долго, с 1960 по 1976 годы, был ректором Кыргосуниверситета. А вскоре бульвар между колоннадами мэрии и университета назвали Аллеей молодежи.

Тоже табличек нет, но пока все помнят имя Аллеи молодежи. Может, мэрия когда-нибудь поставит перед своими окнами, в которые упирается аллея, соответствующий памятный знак – Аллея молодежи названа так в таком-то году, часть улицы академика Табышалиева, раньше называлась так-то.

В-третьих, Керезгуль Сырдыбаева сделала снимок опять-таки безлюдной летней площадки одного из соседних с Дворцом спорта кафе, называть не будем, чтобы не было скрытой рекламы. Здесь вообще "эдакий декаданс", как говорит Керезгуль, "кафе тайм-аут".

…Еще Керезгуль по просьбе VB.KG поинтересовалась, есть ли сейчас в продаже какие-нибудь газеты в супермаркетах. Выяснилось: в "Глобусе" на Чуй - Исанова – газеты только старые, во "Фрунзе" на Логвиненко газетную стойку вообще убрали.

И в заключение. Керезгуль ходит по улицам только строго в одиночестве, со всеми необходимыми документами и только за продуктами и в аптеку.

Так что, если кто захочет тоже прислать нам фотоснимки на тему "Мой любимый город в жуткую эпоху COVID-19: личный взгляд", то действовать надо тоже строго по предписаниям комендатуры. Типа выходить только в магазины и аптеки, вооружившись паспортом и маршрутным листом с указанием мест попутной фотосъемки. Тогда, повторим мысль энтузиастов "Дизель-форума", "авось милицейский патруль проникнется тягой населения к прекрасному".


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URL: https://www.vb.kg/387414
Теги:
Азиз Суракматов, Борис Силаев, КНУ, мэрия, Бишкек, Патрульная милиция, супермаркет, филармония, гипермаркет "Глобус", COVID-19
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