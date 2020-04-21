Исмаилова: Более 4,5 тысяч медиков получили доплату на сумму 28 млн сомов

Основная заработная плата медицинским сотрудникам за март выплачена в полном объеме. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

"Из поступивших 129 млн сомов на депозитный спецсчет, на доплату медикам за 11 дней марта выделено 38 млн сомов. Из них к 20 апреля 4598 медработников получили допвыплаты на сумму 28 млн сомов. Также в апреле планируется выделить на доплату 132 млн сомов, сумма еще будет рассмотрена комиссией", - отметила Исмаилова.

Также она заявила, что правительство решило вопрос заработных плат медицинским работникам в связи с введением режимов ЧС и ЧП в отдельных местностях республики.

"Правительство приняло решение о сохранении гарантированной зарплаты из расчета не более одной ставки по месту основной работы, а также осуществления выплаты в установленном порядке надбавок к должностным окладам, предусмотренным законодательством", -заключила она.