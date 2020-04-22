Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Кыргызская диаспора в РФ обратилась к президенту Кыргызстана

292  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Коллективное письмо в адрес руководства КР направила группа авторитетных представителей кыргызской диаспоры в РФ. В послании содержится просьба о содействии в решении проблем, возникших у граждан Кыргызстана в России в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Это письмо адресовано президенту страны Сооронбаю Жээнбекову, а копии направлены спикеру Жогорку Кенеша,, премьер-министру, начальнику генерального штаба Вооруженных сил, секретарю Совета безопасности, министрам иностранных дел здравоохранения, финансов, транспорта и дорог.

Подписантами выступили 65 аксакалов и активистов диаспоры. В их числе председатель Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, эксперт Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Раимкул Аттокуров, председатель Совета аксакалов Москвы Медербек Абдуллаев, 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Ороз Мамралиев, художник Асатилла Тешебаев, писатель Муса Мураталиев, профессор Российского аграрного университета имени К.Тимирязева Турсумбай Кубатбеков, почетный консул КР в Санкт-Петербурге Таалайбек Абдиев и многие другие.

Поводом для обращения, стало, как заявлено, нынешнее сложное положение большого количества соотечественников, проживающих, ведущих трудовую деятельность и обучающихся на всей территории России, в том числе ее столице Москве, где пребывают свыше 600 тысяч граждан Кыргызстана. Проблемы у многих из них возникли в результате введения в РФ чрезвычайного положения и режима самоизоляции, закрытия учебных и дошкольных заведений. А также – по причине невозможности оплатить аренду снимаемого жилья, выявления в многонаселенных квартирах заболевших коронавирусом кыргызстанцев с последующей их обсервацией, из-за тяжелого материального положения в связи с потерей работы, другими объективными обстоятельствами.

Выразив благодарность президенту КР "за солидарную ответственность в защите и отстаивании конституционных прав и интересов соотечественников за пределами Кыргызстана", авторы письма обратились к нему с просьбой взять под личный контроль разрешение ряда наболевших вопросов.

Один из них – содействие вылету в Кыргызстан из областных и крупных городов России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Оренбург) тяжелобольных граждан и беременных женщин, семей с несовершеннолетними детьми и оставшихся без места проживания, испытывающих тяжелое материальное положение без средств к существованию. А также – вывозу в КР тел его граждан, умерших в России и находящихся продолжительное время в ее моргах.

Подписанты также просят рассмотреть возможность выделения материальной, финансовой помощи - на государственном уровне, через дипломатические и иные государственные представительства КР - многочисленным согражданам, оказавшимся в тяжелом положении. Кроме того, речь идет об организации медицинского подразделения в Москве, возможно, с направлением сюда соответствующих специалистов из Кыргызстана и с привлечением кыргызских медцентров в Москве и регионах России, для проведения профилактических мероприятий, оказания врачебной помощи соотечественникам, у которых подтвердился коронавирус, которые находятся в условиях обсервации.

"Обращаемся к вам, как к гаранту Конституции с уверенностью в том, что вы не равнодушны к судьбе своих граждан, их детей и близких, которые оказались на чужбине не ради отдыха, а ради того, чтобы вместе нести ношу ответственности за нашу страну, за свой народ",- пишут авторы послания. И просят президента КР дать необходимые поручения соответствующим республиканским ведомствам.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387418
Теги:
миграция, Россия, диаспора, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  