Кыргызская диаспора в РФ обратилась к президенту Кыргызстана

Коллективное письмо в адрес руководства КР направила группа авторитетных представителей кыргызской диаспоры в РФ. В послании содержится просьба о содействии в решении проблем, возникших у граждан Кыргызстана в России в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Это письмо адресовано президенту страны Сооронбаю Жээнбекову, а копии направлены спикеру Жогорку Кенеша,, премьер-министру, начальнику генерального штаба Вооруженных сил, секретарю Совета безопасности, министрам иностранных дел здравоохранения, финансов, транспорта и дорог.

Подписантами выступили 65 аксакалов и активистов диаспоры. В их числе председатель Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, эксперт Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Раимкул Аттокуров, председатель Совета аксакалов Москвы Медербек Абдуллаев, 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Ороз Мамралиев, художник Асатилла Тешебаев, писатель Муса Мураталиев, профессор Российского аграрного университета имени К.Тимирязева Турсумбай Кубатбеков, почетный консул КР в Санкт-Петербурге Таалайбек Абдиев и многие другие.

Поводом для обращения, стало, как заявлено, нынешнее сложное положение большого количества соотечественников, проживающих, ведущих трудовую деятельность и обучающихся на всей территории России, в том числе ее столице Москве, где пребывают свыше 600 тысяч граждан Кыргызстана. Проблемы у многих из них возникли в результате введения в РФ чрезвычайного положения и режима самоизоляции, закрытия учебных и дошкольных заведений. А также – по причине невозможности оплатить аренду снимаемого жилья, выявления в многонаселенных квартирах заболевших коронавирусом кыргызстанцев с последующей их обсервацией, из-за тяжелого материального положения в связи с потерей работы, другими объективными обстоятельствами.

Выразив благодарность президенту КР "за солидарную ответственность в защите и отстаивании конституционных прав и интересов соотечественников за пределами Кыргызстана", авторы письма обратились к нему с просьбой взять под личный контроль разрешение ряда наболевших вопросов.

Один из них – содействие вылету в Кыргызстан из областных и крупных городов России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Оренбург) тяжелобольных граждан и беременных женщин, семей с несовершеннолетними детьми и оставшихся без места проживания, испытывающих тяжелое материальное положение без средств к существованию. А также – вывозу в КР тел его граждан, умерших в России и находящихся продолжительное время в ее моргах.

Подписанты также просят рассмотреть возможность выделения материальной, финансовой помощи - на государственном уровне, через дипломатические и иные государственные представительства КР - многочисленным согражданам, оказавшимся в тяжелом положении. Кроме того, речь идет об организации медицинского подразделения в Москве, возможно, с направлением сюда соответствующих специалистов из Кыргызстана и с привлечением кыргызских медцентров в Москве и регионах России, для проведения профилактических мероприятий, оказания врачебной помощи соотечественникам, у которых подтвердился коронавирус, которые находятся в условиях обсервации.

"Обращаемся к вам, как к гаранту Конституции с уверенностью в том, что вы не равнодушны к судьбе своих граждан, их детей и близких, которые оказались на чужбине не ради отдыха, а ради того, чтобы вместе нести ношу ответственности за нашу страну, за свой народ",- пишут авторы послания. И просят президента КР дать необходимые поручения соответствующим республиканским ведомствам.