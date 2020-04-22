В Бишкеке перекрыт въезд в центр города. Список закрытых перекрестков

В Бишкеке закрыт въезд в центр города, в том числе для автотранспорта с пропусками. Решение приняла комендатура Бишкека для снижения автомобильного потока на дорогах.
Данная мера принимается в связи с чрезвычайным положением в столице и проводимыми профилактическими мероприятиями по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
Список перекрестков:
А.Токомбаева –Каралаева (север)
А.Токомбаева-Н.Жетикашкаевой (восток)
А.Токомбаева-Сухэ Батора (восток)
А.Масалиева-Малдыбаева (север выезд с 10 микрорайона)
А.Масалиева – Малдыбаева (север)
И.Ахунбаева-Джунусалиева
Ахунбаева-Шота Руставели
Ахунбаева-Табалдиева
Ахунбаева-Шакирова
Ахунбаева-Малдыбаева (запад)
Ахунбаева-Малдыбаева (восток)
Ахунбаева-Абая
Ахунбаева-Акнет
Ахунбаева-Тыныстанова
Ахунбаева-Попова
Ахунбаева-Матросова
Ахунбаева-Бектенова
Ахунбаева-Шукурова
Ахунбаева- Каралаева
7-Апреля-Линейная
7-Апреля-Мамбетова
Курманжан Датка-Гражданская
Курманжан Датка –Ереванская
Курманжан Датка-Огонбаева
Курманжан Датка-Абдымомунова
Курманжан Датка –Саратовская
Курманжан Датка – Салиева
Курманжан Датка-Ялтинская
Курманжан Датка-Муса Джалиля
Жибек Жолу – Муса Джалиля
Жибек Жолу – Западная
Жибек Жолу- Осмонкула
Жибек Жолу – строение 220/1 (CORONA)
Жибек Жолу –строение 218 (CHEK POINT)
Жибек Жолу –Суюнбаева
Жибек Жолу – Семашко (мечеть восток)
Жибек Жолу –Семашко (мечеть запад)
Жибек Жолу – Гоголя
Жибек Жолу-Ибраимова
Жибек Жолу-Шопокова
Жибек Жолу- Тыныстанова
Жибек Жолу - Орозбекова
Жибек Жолу -Панфилова
Жибек Жолу -Коенкозова
Жибек Жолу – пер.Безымянный (кафе "Самира" )
Жибек Жолу -Турусбекова
Жибек Жолу - Шевченко
Жибек Жолу -Уметалиева
Жибек Жолу - Темирязева
Жибек Жолу – К.Акиева
Молодая Гвардия -Фрунзе
Молодая Гвардия- Жумабекова
Молодая Гвардия - Рыскулова
Молодая Гвардия -Чуй
Молодая Гвардия - Киевская
Молодая Гвардия -Сыдыкова
Молодая Гвардия -Сагынбая
Молодая Гвардия - Чокморова
Молодая Гвардия - Боконбаева
Бакаева - Алтымышева
Бакаева-Островского
Бакаева – Циолковская
Бакаева –Айни
Бакаева – Сухомлинова
Бакаева - Целинная
Махатма Ганда-Куренкеева
Махатма Ганди - Кудряка
Махатма Ганди -Урицкая