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В Бишкеке перекрыт въезд в центр города. Список закрытых перекрестков

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке закрыт въезд в центр города, в том числе для автотранспорта с пропусками. Решение приняла комендатура Бишкека для снижения автомобильного потока на дорогах.

Данная мера принимается в связи с чрезвычайным положением в столице и проводимыми профилактическими мероприятиями по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Список перекрестков:

А.Токомбаева –Каралаева (север)

А.Токомбаева-Н.Жетикашкаевой (восток)

А.Токомбаева-Сухэ Батора (восток)

А.Масалиева-Малдыбаева (север выезд с 10 микрорайона)

А.Масалиева – Малдыбаева (север)

И.Ахунбаева-Джунусалиева

Ахунбаева-Шота Руставели

Ахунбаева-Табалдиева

Ахунбаева-Шакирова

Ахунбаева-Малдыбаева (запад)

Ахунбаева-Малдыбаева (восток)

Ахунбаева-Абая

Ахунбаева-Акнет

Ахунбаева-Тыныстанова

Ахунбаева-Попова

Ахунбаева-Матросова

Ахунбаева-Бектенова

Ахунбаева-Шукурова

Ахунбаева- Каралаева

7-Апреля-Линейная

7-Апреля-Мамбетова

Курманжан Датка-Гражданская

Курманжан Датка –Ереванская

Курманжан Датка-Огонбаева

Курманжан Датка-Абдымомунова

Курманжан Датка –Саратовская

Курманжан Датка – Салиева

Курманжан Датка-Ялтинская

Курманжан Датка-Муса Джалиля

Жибек Жолу – Муса Джалиля

Жибек Жолу – Западная

Жибек Жолу- Осмонкула

Жибек Жолу – строение 220/1 (CORONA)

Жибек Жолу –строение 218 (CHEK POINT)

Жибек Жолу –Суюнбаева

Жибек Жолу – Семашко (мечеть восток)

Жибек Жолу –Семашко (мечеть запад)

Жибек Жолу – Гоголя

Жибек Жолу-Ибраимова

Жибек Жолу-Шопокова

Жибек Жолу- Тыныстанова

Жибек Жолу - Орозбекова

Жибек Жолу -Панфилова

Жибек Жолу -Коенкозова

Жибек Жолу – пер.Безымянный (кафе "Самира" )

Жибек Жолу -Турусбекова

Жибек Жолу - Шевченко

Жибек Жолу -Уметалиева

Жибек Жолу - Темирязева

Жибек Жолу – К.Акиева

Молодая Гвардия -Фрунзе

Молодая Гвардия- Жумабекова

Молодая Гвардия - Рыскулова

Молодая Гвардия -Чуй

Молодая Гвардия - Киевская

Молодая Гвардия -Сыдыкова

Молодая Гвардия -Сагынбая

Молодая Гвардия - Чокморова

Молодая Гвардия - Боконбаева

Бакаева - Алтымышева

Бакаева-Островского

Бакаева – Циолковская

Бакаева –Айни

Бакаева – Сухомлинова

Бакаева - Целинная

Махатма Ганда-Куренкеева

Махатма Ганди - Кудряка

Махатма Ганди -Урицкая


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URL: https://www.vb.kg/387424
Теги:
дороги, перекрытие дорог, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус
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