Ветеранам ВОВ в КР начали выплачивать единовременные пособия к 9 мая

На сегодняшний день в республике проживают 234 ветерана Великой Отечественной войны, из них 59 инвалидов, 143 участника, 15 несовершеннолетних узников концлагерей и 17 блокадников Ленинграда. Также 1711 тружеников тыла, 3 трудармейца, 3 семьи погибших воинов в ВОВ, 2169 вдовы умерших ветеранов Великой Отечественной войны (т.е. вдовы умерших после окончания войны). Об этом сообщает Министерство труда и социального развития КР.

К сожалению, ежегодно снижается численность ветеранов ВОВ, которая связана с естественной убылью. Так, если по состоянию на 1 апреля 2019 года численность ветеранов ВОВ составляла 356 человек, то на сегодняшний день их 234 человека, что сократилось на 122 человека или на 34%.

Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, семей погибших воинов в ВОВ осуществляется в виде ежемесячных и ежегодных единовременных выплат, финансируемых за счет средств республиканского бюджета.

Ежемесячные выплаты

• Денежную компенсацию взамен льгот получают:

- 7000 сомов инвалиды, участники ВОВ, а также блокадники г. Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей;

- 2000 сомов трудармейцы и труженики тыла с инвалидностью;

- 1000 сомов вдовы погибших и умерших инвалидов и участников ВОВ, а также труженики тыла, имеющие награды за доблестный труд в ВОВ.

Пожизненную стипендию в размере 10 000 сомов получают инвалиды, участники ВОВ, а также блокадники г. Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей.

• Единовременная выплата к 9 мая

В текущем году в честь 75-летия дня Победы в Великой Отечественной войне единовременные денежные пособия получат:

- 75 000 сомов инвалиды, участники ВОВ, а также блокадники г. Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей;

- 15 000 сомов труженики тыла, трудармейцы семьи погибших воинов в ВОВ.

На сегодняшний день Министерством труда и социального развития КР на выплату единовременных пособий осуществлено финансирование в районные/городские/межрайонные управления труда и социального развития на общую сумму 44 млн128 тысяч сомов. Выплата единовременных выплат начата.

Ежемесячные выплаты денежных компенсаций и пожизненной стипендии производятся своевременно.