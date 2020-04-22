Госипотека в Кыргызстане стала дешевле

Процентные ставки по правительственной жилищной программе снижают на один процент. Об этом сообщается на сайте "Государственной ипотечной компании" (ГИК).

Процентные ставки будут снижены по всем ипотечным кредитам, выданным до 1 ноября 2018 года с 8-10 процентов годовых до 7-9 процентов годовых (в зависимости от первоначального взноса).

Также по механизму "Индивидуальное строительство жилья" процентные ставки будут снижены с 8-12 процентов до 7-11 процентов годовых (11 процентов годовых на период строительства).

Новые процентные ставки распространяются на кредиты, взятые с 1 мая 2020 года.

"Снижение процентных ставок по ипотечным кредитам является одной из важных мер повышения доступности жилья. ОАО "ГИК" проводит целенаправленную комплексную работу по облегчению кредитного бремени заемщиков", - отмечают в компании.

Отметим, что первые ипотечные кредиты в рамках программы правительства "Доступное жилье 2015-2020" выдавались по ставкам 12-14 процентов годовых. За четыре года деятельности "ГИК" снизила ставки по ипотечным кредитам на 6 процентных пунктов.