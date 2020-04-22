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Госипотека в Кыргызстане стала дешевле

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- Александра Василькова
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Процентные ставки по правительственной жилищной программе снижают на один процент. Об этом сообщается на сайте "Государственной ипотечной компании" (ГИК).

Процентные ставки будут снижены по всем ипотечным кредитам, выданным до 1 ноября 2018 года с 8-10 процентов годовых до 7-9 процентов годовых (в зависимости от первоначального взноса).

Также по механизму "Индивидуальное строительство жилья" процентные ставки будут снижены с 8-12 процентов до 7-11 процентов годовых (11 процентов годовых на период строительства).

Новые процентные ставки распространяются на кредиты, взятые с 1 мая 2020 года.

"Снижение процентных ставок по ипотечным кредитам является одной из важных мер повышения доступности жилья. ОАО "ГИК" проводит целенаправленную комплексную работу по облегчению кредитного бремени заемщиков", - отмечают в компании.

Отметим, что первые ипотечные кредиты в рамках программы правительства "Доступное жилье 2015-2020" выдавались по ставкам 12-14 процентов годовых. За четыре года деятельности "ГИК" снизила ставки по ипотечным кредитам на 6 процентных пунктов.


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URL: https://www.vb.kg/387428
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