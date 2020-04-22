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Не только медики. У 12 сотрудников МВД подтвердился коронавирус

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- Екатерина Улитина
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Сотрудники МВД заразились коронавирусом. Диагноз подтвердился у 12 стражей правопорядка. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

- На сегодняшний день у 12 сотрудников МВД диагностирован COVID-19, они проходят лечение. Один из них, к сожалению, находится в тяжелом состоянии в реанимации, - отметил Усенбаев.

Отметим, ранее стало известно о заражениях среди медицинских работников. За сутки выявлено 10 новых случаев. Всего 157 медиков заразились COVID-19, это четверть об общего числа пациентов.


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URL: https://www.vb.kg/387431
Теги:
МВД, Минздрав, здравоохранение, Кыргызстан, медики, коронавирус, COVID-19
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