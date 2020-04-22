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В Бишкеке проходят похороны народного артиста КР Элмирбека Иманалиева

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- Оксана Гут
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В Бишкеке проходят похороны народного артиста Кыргызстана Элмирбека Иманалиева.

Кыргызская культура понесла большую утрату 20 апреля. Акын-импровизатор скончался на 43-м году жизни в больнице, он страдал сахарным диабетом. У Иманалиева остались шестеро детей и двое внуков.

Церемония прощания с деятелем культуры прошла в микрорайоне "Тунгуч" Бишкека. Там перед его домом установлены три юрты. Несмотря на действующий режим ЧП в столице на похороны пришли несколько десятков граждан.

Элмирбек Иманалиев будет погребен на Ала-Арчинском кладбище.

Справка:

Элмирбек Иманалиев - акын-импровизатор родился 17 января 1978 года в селе Озгоруш Токтогульского района. Окончил музыкальную студию при Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова. За выдающиеся заслуги в культуре ему присвоены звания "Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики", "Народный артист Кыргызской Республики".


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URL: https://www.vb.kg/387432
Теги:
похороны, Бишкек, культура, Кыргызстан, карантин
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