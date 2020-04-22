Отчим совершил сексуальные домогательства в отношении девочек 12 и 11 лет

На Иссык-Куле 41-летний отчим обвиняется в сексуальных домогательствах в отношении двух девочек 2008 г.р. и 2009 г.р. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по ст. 165 "Развратные действия". Ведется следствие. Информацию подтвердили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

Как сообщили VB.KG в УВД, сегодня пострадавшие девочки пройдут судебно-психологическую экспертизу.

В ночь с 17 по 18 апреля 2020 года мужчина И.С. 1979 года рождения, проживающий с матерью несовершеннолетних девочек, в состоянии алкогольного опьянения совершил в отношении них развратные действия.

"Он начал насильно стягивать одежду с девочек, несмотря на их сопротивления и говорил им: – "нет вы будете играться и начал трогать гениталии, груди девочек и продолжал делать больно до глубокой ночи". Мать девочек видела приставания к своим детям, но не предприняла никаких мер чтобы защитить их. А всего лишь повторяла чтобы они заснули", - об этом сообщили соседи пострадавших детей.

Неравнодушные граждане Тюпского района Иссык-кульской области, которые заявили о сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних двух девочек со стороны сожителя матери, обратились за помощью к ОФ "Юристы за права человека". Они также сообщили, что в семье всего четверо детей, самому младшему 5 месяцев.

По предварительной информации, мать девочек страдает эпилепсией, и возможно есть проблемы с психическим здоровьем. Семья состоит на учете в уполномоченном социальном отделе области как неблагополучная.

"Соседи также сообщили юристам фонда, что ОПЗД Тюпского района зная о проблемной семье никаких мер не собирались предпринимать. Утром 18 апреля, дети пожаловались и рассказали соседке, которая после этого забрала их к себе домой и содержит их в безопасности", - отмечают в ОФ.

В свою очередь юристы фонда довели данный факт до сведения начальника ИДН МВД КР, который направил на место совершения преступления следственно-оперативную группу (СОГ). По приезду СОГ задержала предполагаемого насильника и данный факт был зарегистрирован в ЕРПП.