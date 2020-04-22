Число случаев заражения COVID-19 по всему миру превысило 2,5 миллиона

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией /COVID-19/ по всему миру сегодня утром превысило 2,5 миллиона человек. Об этом свидетельствуют последние данные Центра системных наук и инженерии /CSSE/ при Университете Джонса Хопкинса.

По данным CSSE, в общей сложности 171810 человек скончались от COVID-19 по всему миру.

Согласно статистике, из всех стран и районов мира в США зарегистрировано наибольшее количество случаев заражения -- 788 920 и наибольшее число смертельных исходов -- 42 458. В Испании зафиксировано 204 178 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией и 24 114 смерти от нее.

Более 100 тысяч случаев заражения зарегистрировано во Франции, Германии и Великобритании, свидетельствуют данные CSSE. Об этом сегодня сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на данные этого центра.