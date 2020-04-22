Акции аэропорта "Манас" продали за 300 тысяч сомов

С 13 по 17 апреля в торговой системе Кыргызской фондовой биржи (КФБ) зарегистрировано 13 сделок в объеме 500 тысяч сомов. Об этом сообщается на сайте КФБ.

Фиксировались сделки только в секции вторичного рынка, с акциями и облигациями пяти компаний корпоративного сектора.

Больше всего было продано простых акций компании ОАО "Международный аэропорт Манас".

Объем сделок с этими ценными бумагами составил 60 процентов или 300 тысяч сомов. Акции продавали по цене 330-331,2 сома за один экземпляр.

- Это говорит о том, что спрос на акции ОАО "Аэропорт "Манас" в последнее время вырос. Почему? Во-первых, компания - монополист, а во-вторых, выплачивает достаточно хорошие дивиденды и делает это вовремя. При этом, на спрос влияет и тот факт, что в свободной продаже находится ограниченное количество ценных бумаг компании, поскольку основной пакет акций принадлежит государства, - пояснила VB.KG директор компании "Сенти" Мээрим Аскарбекова.