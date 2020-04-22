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Никитенко: При режиме ЧП риск злоупотреблений властью очень высок

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- Александр Тузов
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Председатель Комитета Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Наталья Никитенко выразила мнение, что сейчас у нас в Кыргызстане возросла важность функции контроля за действиями правительства и комендатур регионов, где объявлено чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса. Об этом редакции VB.KG сказала она сама.

На страже Конституции

Согласно убеждению депутата Никитенко, только парламент остается единственным государственным легитимным органом, который может и должен противостоять рискам злоупотреблений властью. Ведь, когда в стране действует режим ЧП, то риск злоупотребления властью вырастает во много раз.

Именно Жогорку Кенеш и должен сейчас стоять на страже Конституции, законов и прав человека.

Согласно Закону о чрезвычайном положении, парламент должен работать.

И, конечно, особенно в такой сложный для страны момент, учитывая конституционно закрепленный статус парламентского государства, кыргызстанцы ожидают полноценной работы Жогорку Кенеша, регулярных заседаний, решения важных вопросов.

Почему критика в адрес ЖК усилилась?

Наталья Никитенко убеждена: именно потому, что парламент не в полной мере активен сейчас, критика в адрес Жогорку Кенеша усилилась в последнее время.

- Моя личная позиция, о которой не раз говорила публично, заключается в том, что парламент должен более активно работать, - настаивает Наталья Никитенко.

Она уточняет, что депутаты ЖК, разумеется, должны сами подавать пример соблюдения санитарных норм, правил карантина. Какие для этого нужны условия? Необходимо быть в масках, использовать другие средства защиты и в зале заседаний находиться друг от друга на определенном расстоянии.

- Мы провели несколько заседаний, и, несмотря на критику, думаю, сограждане могли убедиться, что именно депутаты имеют все полномочия и поднимают острые вопросы, волнующие всех. И о защите жизни и прав медиков, и о наших соотечественниках за рубежом, и по вопросам экономики, заставляя правительство действовать более активно, контролируя исполнение финансирование.

Вернуть соотечественников!

Конкретно о деятельности своего парламентского комитета Наталья Никитенко рассказывает, как удалось сдвинуть с мертвой точки вопрос по возвращению из-за рубежа домой кыргызстанских граждан.

Было проведено совместное заседание комитетов по правопорядку и по международным делам, соответствующий вопрос вынесли и на пленарное заседание ЖК. Сограждане прилетели из Турции, из Таиланда, из Малайзии. Наконец-то стал решаться вопрос по рейсу из Новосибирска.

Люди, купившие билеты и ожидавшие вылета, очень измучились! Конечно, нельзя не сказать, что этот вопрос с вылетами - сложная процедура согласования и в его решении задействован широкий круг лиц из правительства и дипломатов.

Наталья Никитенко убеждена в следующем. Если бы наши ассоциации соотечественников за рубежом не поддерживали граждан, в том числе финансово, не били бы в набат, не сообщали бы депутатам и правительству, если бы ЖК не отреагировал так жестко критикой правительства, то вряд ли так быстро и активно решился бы вопрос возвращения соотечественников.

Важно и то, что ЖК установил правительству жесткие сроки по возвращению соотечественников.

Предстоит еще, конечно, много сделать по возвращении всех кыргызских граждан домой, и Жогорку Кенеш вернется в рамках своей контрольной функции к этой проблеме.

Парламентаризм & цифровизация

Наталья Никитенко заявила отметила, что в Кыргызстане важно сохранить именно парламентскую форму правления. По ее словам, только к выбору партий, кандидатов граждане на предстоящих парламентских выборах подойдут уже вполне осознанно.

- Парламент обязательно должен работать, и особенно в период кризиса, более активно. При чем Жогорку Кенеш должен использовать новые технологии онлайн-заседаний и иные инструменты удаленной работы. Хочу отметить, что многие комитеты это и делают. Могу сказать про наш комитет по правопорядку, мы сразу открыли отдельный электронный почтовый ящик для обращений граждан, туда постоянно поступают письма. Создана сеть контактов с госорганами, сотрудники каждый день обрабатывают обращения. Мы проводим также и заседания комитета в "живом формате", часто обсуждение вопросов и пересылка документов идeт с помощью важных приложений вроде WhatsApp, широко используем и Instagram, Facebook. Форум женщин-депутатов для своих заседаний использовал программу Zoom, - рассказывает Наталья Никитенко.

По ее мнению, наступило время Жогорку Кенешу полностью обновить подходы и еще более цифровизироваться.

- В стратегии развития ЖК предусмотрены вопросы цифровизации. Считаю, для реального "перехода на цифру" сейчас самое время, - подчеркивает депутат.


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URL: https://www.vb.kg/387446
Теги:
закон, Интернет, Конституция, парламент, правительство, соотечественники, Жогорку Кенеш, медики, Депутат, коронавирус, Наталья Никитенко
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