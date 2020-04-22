ГНС: Отчет по страховым взносам можно представить до 1 июля

Государственная налоговая служба (ГНС) продлила сроки приема отчетов по страховым взносам до 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что данное решение принято в рамках постановления правительства от 20 апреля 2020 года плательщики страховых взносов имеют право представлять отчетность по средствам государственного социального страхования до 1 июля 2020 года за отчетные периоды с 1 марта по 31 мая 2020 года.

При этом за несвоевременную уплату страховых взносов на сумму недоимки за отчетные периоды с 1 марта по 31 мая 2020 года пеня начисляться не будет.

"Эти меры приняты в целях оказания поддержки субъектам экономической деятельности вследствие введения ограничительных мер по недопущению распространения коронавируса в стране", - поясняет пресс-служба ГНС.