Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

ГНС: Отчет по страховым взносам можно представить до 1 июля

158  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственная налоговая служба (ГНС) продлила сроки приема отчетов по страховым взносам до 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что данное решение принято в рамках постановления правительства от 20 апреля 2020 года плательщики страховых взносов имеют право представлять отчетность по средствам государственного социального страхования до 1 июля 2020 года за отчетные периоды с 1 марта по 31 мая 2020 года.

При этом за несвоевременную уплату страховых взносов на сумму недоимки за отчетные периоды с 1 марта по 31 мая 2020 года пеня начисляться не будет.

"Эти меры приняты в целях оказания поддержки субъектам экономической деятельности вследствие введения ограничительных мер по недопущению распространения коронавируса в стране", - поясняет пресс-служба ГНС.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387448
Теги:
бизнес, налоги, страхование, Кыргызстан, деньги, коронавирус, COVID-19, ГНС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  