Кыргызстанцам в РФ помогают в период пандемии с трудоустройством

Представительство Госслужбы миграции КР в РФ активизировало поиск вакансий для кыргызстанцев, находящихся сейчас в России. Вопрос их трудоустройства, как отметили в посольстве Кыргызстана в Москве, принял особую актуальность сегодня, когда некоторые соотечественники из-за пандемии лишились рабочих мест, а другие вынужденно задержались в стране.

В посольстве посоветовали знакомиться с перечнем вакансий, требованиями и условиями труда на официальной странице представительства Госслужбы миграции в социальной сети "Фейсбук" либо на официальном блоге посла КР в РФ: www.elchi.ru.

На сегодня в этом перечне значатся, в том числе, прачечные в Москве и Зеленограде, швейные фирмы в Москве, Санкт-Петербурге, Железногорске (Курская область), Шахты (Ростовская область), Барнауле (Алтайский край), сервисные организации в Троицке и Смоленске. Предлагаемый заработок, в зависимости от специализации, – 25-60 тысяч рублей. Также требуются уборщицы и грузчики в Москве.

Потенциальным работодателям порекомендовали для набора работников из числа граждан КР обращаться в представительство Госслужбы миграции республики. Поиск вакансией продолжается.

Напомним, что в соответствии с Указом президента РФ от 18 апреля текущего года в России по 15 июня продлеваются сроки пребывания иностранных граждан. В данный период в отношении них не будут приниматься решения о нежелательности пребывания в стране, депортации или передаче их другому государству. Кроме того, в течение этого времени российские работодатели смогут нанимать иностранцев, у которых нет разрешения на работу.