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Кыргызстан улучшил позицию в рейтинге свободы слова

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- Александра Василькова
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В мировом рейтинге свободы прессы наша республика поднялась на одну строчку и теперь занимает 82 место. Об этом сообщается на сайте организации "Репортеры без границ".

Плюрализм кыргызских СМИ в докладе организации называют исключительным явлением в Центральной Азии. Однако, отмечается, что поляризация кыргызского общества отражается как в средствах массовой информации, так и в журналистской среде.

"Хотя репрессии в отношении СМИ республики, предшествовавшие президентским выборам 2017 года, закончились, журналистам все еще создают трудности с доступом к информации, они подвергаются преследованиям, включая физическое насилие, кибератаки и допросы. Расследования о коррупции все еще могут быть опасны для независимых журналистов и СМИ, как это было замечено в деле Матраимова", - говорится в документе.

"Репортеры без границ" поясняют, что безопасность журналистов будет под угрозой до тех пор, пока законодательно не будут снижены размеры компенсаций за нанесение ущерба в рамках журналистской деятельности и не будет обеспечена независимость судебной системы.

Отмечается также, что освещение таких вопросов, как межэтнические отношения, происходит с высокой степенью самоцензуры. Борьба с "экстремизмом" же иногда используется в качестве основания для необоснованных преследований пользователей социальных сетей.


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URL: https://www.vb.kg/387455
Теги:
рейтинг, Кыргызстан, СМИ
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