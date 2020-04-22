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В Германии нашли связь между загрязнением воздуха и смертностью от COVID-19

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- Александра Василькова
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Исследование, проведенное в университете Галле, показывает, что смертность от коронавирусной инфекции велика в тех районах, где уровень диоксида азота в воздухе высок, а воздухообмен слаб, пишет Deutsche Welle.

Высокие показатели смертности от вызванного коронавирусной инфекцией легочного заболевания COVID-19, возможно, напрямую связаны уровнем диоксида азота в воздухе. К такому выводу пришел ученый университета имени Мартина Лютера в немецком Галле. Результаты исследования, опубликованные в понедельник, 20 апреля, показывают, что в тех регионах, где ранее фиксировался высокий уровень загрязняющих веществ в воздухе, смертность от COVID-19 оказалась выше.

Израильский ученый Ярон Оген, работающий в данный момент в Германии,сравнил спутниковые данные о загрязнении и потоках воздуха с информацией о смертности от новой коронавирусной инфекции в Италии, Франции, Испании и Германии.

Выяснилось, что показатели смертности значительны в тех районах, где уровень диоксида азота в воздухе высок, а воздухообмен слаб. Например, Северная Италия, Мадрид или Ухань в Китае окружены горами, поясняет Оген. Воздух в этих регионах остается более стабильным, а уровень загрязняющих веществ в атмосфере выше. Ученый полагает, что длительное загрязнение воздуха в указанных регионах, могло привести к ухудшению общего состояния здоровья людей, сделав их особенно восприимчивыми к коронавирусу.

Попадая в воздух, диоксид азота повреждает дыхательные пути человека. Уже давно известно, что он способствует многочисленным респираторным заболеваниям, а также болезням сердечно-сосудистой системы, вызывая изменения состава крови, в частности уменьшая содержание в ней гемоглобина.


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URL: https://www.vb.kg/387460
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