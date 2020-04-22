Госрегулирование цен: В список вошли бананы, на очереди пшеница и макароны

В перечень товаров, на которые устанавливается минимальный уровень контрольных цен недавно вошли бананы. Сейчас пересматривается стоимости пшеницы и макарон. Об этом 22 апреля на брифинге сообщил директор Государственного агентства антимонопольного регулирования Шухрат Сабиров.

Он отметил, что данный перечень дополняется периодически в соответствии с постановлением правительства в части увеличения налогооблагаемой базы.

"На днях был издан приказ и банан тоже был включен в перечень. Кроме того, по некоторым позициям сейчас ведется аналитическая работа. Это и по пшенице, и по отдельным макаронным изделиям, и по другим. Это по тем продуктам, в отношении которых к нам обращаются госорганы, в частности, налоговая служба с тем, чтобы установили минимальные цены. При чем, как на ввозимые товары из ЕАЭС, так и на производимые в республике. Работа в этом направлении ведется", - сказал Сабиров.

Еще в середине марта, напомним, правительство ввело госрегулирование цен 11 основных продуктов, это мука (кроме высшего сорта), мясо, масло, картофель и другие. На сегодняшний день было выдано 150 предписаний нерадивым продавцам и поставщикам, завышающим стоимость продуктов. Также выписано 10 штрафов и 30 дел переданы в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями.

Шухрат Сабиров напомнил, что в период чрезвычайного положения действуют штрафы на завышение цен на основные продукты питания.

"Для физических лиц - штраф в размере 10 тыс сомов, а для юридических лиц – 28 тыс сомов. Мы продолжаем следить за тем, чтобы поставщики и продавцы не завышали цены. Если у граждан есть факты по завышению, то они могут обращаться в уполномоченные органы", - заключил Сабиров.