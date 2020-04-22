Видеокамера помогла поймать злоумышленников, а продукты помогают выжить

Депутат Бишкекского городского кенеша Адиса Имангазиева по собственной инициативе приобретает продуктовые наборы и сама доставляет их на автомашине малоимущим горожанам, находящимся из-за коронавируса на карантине. На днях она привезла и вручила подарки жителям микрорайона "Аламедин-1".

Об этом меценате-депутате рассказала VB.KG активист правления местного ТСЖ "Айгуль" Майрам Керимаева.

- Адиса Асановна дорогу сюда проложила давно. Благодаря ее содействию наши три дома обеспечены 10 видеокамерами. Они установлены на подъездах с наружной стороны. Бесплатно! Недостающие видеокамеры для остальных четырех подъездов мы купили за счет денежных накоплений ТСЖ. И это оказалось весьма кстати! Видеоаппаратура уже помогла поймать тех, кто недавно напал на одну из квартир квартир. На помощь бросились соседи, налетчики убежали. А видекамера помогла их опознать и поймать буквально в течение суток. Видеокамеры – это надежная защита от праздношатающихся бомжей сейчас, когда все на самоизоляции и избегают нежелательных контактов. Программа "Безопасный город" действует! А продуктовые подарки от Имангазиевой достались нашим инвалиду и малоимущим семьям. Спасибо ей огромное за поддержку! - говорит Керимаева.

В столичном горкенеше 45 народных избранников. В настоящее время, когда в стране объявлены ЧС и ЧП, работа депутатов БГК по сведениям VB.KG временно ограничена. Они не собираются на сессии, чтобы решать неотложные общегородские проблемы. Однако связь со своими избирательными округами никто не отменял. Горожане давали депутатам наказы, ждут их исполнения. Они рады любой помощи. Хотя бы тем же продуктовым наборам: муке и рису, сахару и растительному маслу, чаю и прочему.

- Чем сегодня заняты депутаты горкенеша? – поинтересовался мы у Адисы Имангазиевой.

- Могу сообщить лишь о коллегах из двух фракций – СДПК и "Мекеним Кыргызстан", - уточнила Адиса Асановна. – Мы собрали по 100 тысяч сомов и передали их в фонд помощи малоимущим гражданам. Ведь многие сейчас вынуждены сидеть по домам, остались без работы, лишились заработков. Без поддержки со стороны не обойтись. Я не ахти какой бизнесмен, больших доходов не имею, Мы, рядовые депутаты, весь депутатский срок зарплату из городского бюджета не получаем. И тем не менее ныне, когда в стране из-за коронавируса столько проблем, я не могу стоять в стороне. Считаю, что каждый депутат обязан периодически ходить на встречи со своими избирателями, отчитываться перед ними за работу, которую выполняет в горкенеше, - рассказывает Имангазиева.

Как-то группа бишкекчан пожаловалась Имангазиевой на дорожные пробки у пересечения улиц Токтогула и Гоголя. Мешала несанкционированная автостоянка. Имангазиева добилась, что бы ее снесли. Автотрассе дан зеленый свет! Польза для города и горожан несомненна.

- Хочется сделать что-то полезное в каждом многоквартирном доме, в каждом дворе, - мечтательно говорит городской депутат Адиса Имангазиева. – Помочь бы всем, кто в этом нуждается!

Как сообщила VB.KG советник мэра Бишкека по информационной политике Гуля Алмамбетова, в нынешнюю "эпоху коронавируса" помощь нуждающимся – одно из основных направлений деятельности муниципалитета.

Столичная мэрия, районные штабы продолжают усиленную работу по оказанию гуманитарной помощи многодетным и малоимущим семьям, семьям с ЛОВЗ и пенсионерам.

- Мы стараемся охватить всех нуждающихся жителей, к раздаче помощи добровольно подключаются городские службы и структурные подразделения мэрии. Мэрия города Бишкек благодарит коллег, компании и организации за помощь нуждающимся жителям столицы. Мы вместе, мы рядом! - говорит Гуля Алмамбетова, попросив VB.KG назвать особо отличившихся энтузиастов.

Структуры земельной и транспортной политике города (управления земельных ресурсов, землепользования и строительства, муниципального имущества, городских парковок и стоянок, пассажирское автотранспортное предприяти) собрали денежные средства, закупили более 36 тонн продуктов и укомплектовали 4 тысячи пакетов, по тысяче на каждый район.

В пакеты положили не скоропортящиеся продукты первой необходимости: мука, макароны, гречка, горох, рис, масло и сахар.

Продуктовые наборы для 700 семей передали и сотрудники управления капитального строительства мэрии города Бишкек. Они вместе со строительными компаниями и общественными организациями ("Умар KG", "Эпчил", "Техносмартсервис", "Гуель", Катаган", "Бийик KG", "Профит Экспресс", "Градстройресурс", "ГлавТехИнвест", "НАК строй", "МОП Максат", китайская корпорация China Road and Bridge Corporation и фонд "Уулу кучу") помогли горожанам во время пандемии.

Общий вес продуктов превысил пять тонн. Все продукты были доставлены к дверям горожанам, чтобы люди оставались дома, в безопасности.

Важно: по словам Гули Алмамбетовой, "гумпомощь раздавалась точечно строго по спискам сформированным районными штабами, МТУ по заявкам жителей в колл-центр штабов, в соцсетях и СМИ".