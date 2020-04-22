Президент: При смягчении карантинных мер нужно усилить контроль на границах

Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 22 апреля, принял начальника Генерального штаба Вооруженных Сил КР Райимберди Дуйшенбиева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обсуждены мероприятия и принимаемые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в условиях режима чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения.

Глава государства отметил, что принятые меры позволили сдержать широкое распространение коронавирусной инфекции на всей территории страны и локализовать очаги заражения.

Подчеркнул необходимость оказания всемерного содействия комендантам местностей всеми имеющимися силами и средствами в обеспечении безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, а также предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Сооронбай Жээнбеков обратил внимание на полное обеспечение средствами индивидуальной защиты и другими необходимыми средствами военнослужащих, несущих службу на блокпостах.

Отметил, что при смягчении действующих требований в зависимости от эпидемиологической ситуации, особое внимание должно быть уделено усилению контроля на приграничных территориях страны, надлежащей проверке всех прибывающих граждан Кыргызской Республики.

Кроме того, президент подчеркнул о продолжении обеспечения свободного перемещения социально-значимых и других товаров, необходимых для функционирования предприятий и промышленных объектов, продуктов питания первой необходимости.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Райимберди Дуйшенбиев представил информацию о мерах по оперативному взаимодействию Вооруженных Сил с органами внутренних дел, национальной безопасности, гражданской защиты и другими задействованными государственными органами в борьбе с инфекцией.

Он отметил, что на сегодняшний день ситуация в войсковых частях, подразделениях, на блокпостах стабильная, имевшие место недостатки оперативно устранены.

Все военнослужащие, задействованные на блокпостах, установленных на территории, где введено чрезвычайное положение, обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты.