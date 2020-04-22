Из Новосибирска вернулись 176 граждан Кыргызстана

После многодневного ожидания из Новосибирска на родину смогли вернуться 176 граждан Кыргызстана. Они убыли в Бишкек вечером 22 апреля из аэропорта "Толмачево" самолетом авиакомпании "S7 Airlines" ("Сибирские авиалинии").

В Международном аэропорту "Манас" их встретили. Для безопасности всех 177 граждан Кыргызстана обслуживали на перроне аэропорта и позже отправили на обсервацию.

В свою очередь в Новосибирск из Бишкека улетят 89 граждан Российской Федерации.

Это стало возможным, как сообщили в посольстве КР в РФ, в результате продолжительных переговоров с российскими властями и авиакомпаниями Правда, данным бортом смогла воспользоваться часть граждан КР, которые ранее приобрели авиабилеты на рейсы из Новосибирска в Бишкек. В первую очередь на посадку проводили детей, беременных женщин, больных и пожилых людей.

"К сожалению, вынуждены констатировать, что не все желающие вылететь в Кыргызстан и имеющие билеты на рейсы "Сибирских авиалиний" попали на этот рейс. Ожидающих его было более 300 граждан. Но на неоднократные запросы посольства о предоставлении самолета с наибольшим количеством посадочных мест, в крайнем случае, вместимостью более 300 человек, компания "S7 Airlines" информировала об отсутствии на данный момент такой возможности",- рассказали в дипмиссии.

В ней также призвали не улетевших граждан "не поддаваться эмоциям и провокациям и набраться терпения". И сообщили, что, посольство продолжает вести переговоры с правительством РФ и российскими авиакомпаниями об организации дополнительных рейсов для вывоза граждан КР, ожидающих вылета самолетов из Москвы и Новосибирска.

"Одновременно сообщаем, что правительство Кыргызстана принимает все возможные меры для возвращения граждан КР на родину", - подчеркнули в посольстве. И сообщили, что остающимся в Новосибирске кыргызстанцам, помогут с временным размещением и обеспечении питанием расположенное здесь генеральное консульства КР и кыргызская диаспора.

Мы и в предыдущие дни заботились о наших соотечественниках, вынужденно задержавшихся здесь, позаботимся и теперь, - говорит лидер кыргызской дисапоры Новосибирской области.Жаркынбай Тойтуков.