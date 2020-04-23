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МВД КР: За ночь были задержаны 88 нарушителей комендантского часа

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- Оксана Гут
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Из них в Бишкеке - 56 На 23 апреля за нарушения комендантского часа на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области, г.Нарын и Ат-Башинского района Нарынской области с 21.00 до 6.00 часов по всей республике в территориальные органы внутренних дел доставлены 88 нарушителей. Кроме этого, 6 автомашин водворены на штрафстоянку. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Из них:

в городе Бишкек- 56,

г.Жалал-Абад – 13,

г.Ош -5,

Ат-Башинском районе – 7,

г.Нарын – 5,

Сузакском районе- 1,

В Кара-Сууйском районе – 1

В Ноокатском районе не зарегистрированы нарушителей комендантского часа.

Всех нарушителей доставляли в территориальные органы внутренних дел, где с ними проводились профилактические беседы, все они были предупреждены о соблюдении всех требований режима чрезвычайного положения и комендантского часа. После окончания комендантского часа все они были отпущены домой.

За нарушения комендантского часа с 25 марта по всей стране в территориальные органы внутренних дел доставлены 3255 нарушителей.

МВД призывает граждан соблюдать требования чрезвычайного положения и комендантского часа.

"В этой связи, просим с пониманием и полной ответственностью отнестись к установленным правилам и ограничениям для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких. Уважаемые граждане нашего государства, призываем соблюдать строгий порядок, учитывая безопасность нашей страны и собственную безопасность. Давайте не будем забывать, что каждый из нас обязан соблюдать условия

домашнего карантина. За каждое нарушение предусмотрена ответственность согласно закону", - отмечено в сообщении.

Кроме этого, МВД призывает граждан не распространять ложные сообщения. В отношении распространителей ложной информации будут приниматься жесткие меры.


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URL: https://www.vb.kg/387477
Теги:
задержание, Кыргызстан, ложное сообщение, карантин, МВД
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