МВД КР: За ночь были задержаны 88 нарушителей комендантского часа

Из них в Бишкеке - 56 На 23 апреля за нарушения комендантского часа на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области, г.Нарын и Ат-Башинского района Нарынской области с 21.00 до 6.00 часов по всей республике в территориальные органы внутренних дел доставлены 88 нарушителей. Кроме этого, 6 автомашин водворены на штрафстоянку. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
Из них:
в городе Бишкек- 56,
г.Жалал-Абад – 13,
г.Ош -5,
Ат-Башинском районе – 7,
г.Нарын – 5,
Сузакском районе- 1,
В Кара-Сууйском районе – 1
В Ноокатском районе не зарегистрированы нарушителей комендантского часа.
Всех нарушителей доставляли в территориальные органы внутренних дел, где с ними проводились профилактические беседы, все они были предупреждены о соблюдении всех требований режима чрезвычайного положения и комендантского часа. После окончания комендантского часа все они были отпущены домой.
За нарушения комендантского часа с 25 марта по всей стране в территориальные органы внутренних дел доставлены 3255 нарушителей.
МВД призывает граждан соблюдать требования чрезвычайного положения и комендантского часа.
"В этой связи, просим с пониманием и полной ответственностью отнестись к установленным правилам и ограничениям для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких. Уважаемые граждане нашего государства, призываем соблюдать строгий порядок, учитывая безопасность нашей страны и собственную безопасность. Давайте не будем забывать, что каждый из нас обязан соблюдать условия
домашнего карантина. За каждое нарушение предусмотрена ответственность согласно закону", - отмечено в сообщении.
Кроме этого, МВД призывает граждан не распространять ложные сообщения. В отношении распространителей ложной информации будут приниматься жесткие меры.