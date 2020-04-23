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Парламент России одобрил закон об упрощении получения ее гражданства

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- Евгений Денисенко
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Верхняя палата российского парламента – Совет Федерации - одобрил закон, упрощающий получение российского гражданства. Немного ранее это же сделала нижняя палата Федерального Собрания РФ – Государственная Дума.

Документ, в частности, отменяет требование отказаться от гражданства своей страны при вступлении в российское подданство. И исключает при подаче заявления обязательный трёхлетний срок нахождения в России. А также - подтверждение наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, имевших советское гражданство, которые проживают в странах на территории бывшего СССР, но не получили их гражданство.

Данная норма распространяется на иностранцев, состоящих в браке с россиянином, который проживает в Российской Федерации и имеет в этом браке общих детей. И – на иностранцев, один из родителей которых имеет российское гражданство и живет на территории России.

Еще одно нововведение, предусмотренное данным законопроектом, - сокращение с трех лет до одного года срока осуществления трудовой деятельности в РФ для лиц, которые окончили российские вузы.

Напомним, что ранее президент Владимир Путин поручил организовать работу по реформированию института гражданства. И – скорректировать в этой связи план по реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы на основе предложений, подготовленных рабочей группой. Корректировкой займутся правительство, МВД, МИД, ФСБ и Министерство юстиции совместно с администрацией президента.

Основным миграционным статусом должен стать теперь вид на жительство. В поручениях президента также перечислены три предлагаемых вида приема в российское гражданство: общий, упрощённый и особый. Наряду с этим предложено ввести несколько особых механизмов, в том числе "соглашение о лояльности" и "контролируемое пребывание".

Общий вид будет применяться ко всем не имеющим оснований быть принятыми в российское гражданство в упрощенном или особом порядке. Для его получения предполагается знание русского языка, определенный срок постоянного проживания на территории России, а также обязательство соблюдать российское законодательство. Упрощенный порядок применят к иностранцам, которые приехали из стран, близких России в социальном и культурном отношении. Особый станет применяться только в исключительных случаях.

Механизм "соглашения о лояльности" подразумевает, что иностранные граждане для въезда на территорию Российской Федерации официально принимают на себя обязательства. Их нарушение приведёт к тому, что пребывание данных лиц объявят нежелательным. За этим последует утрата права находиться на территории России. В рамках статуса "контролируемое пребывание" иностранцу могут предоставить особые права, а также возложить на него дополнительные обязанности, такие как регулярная личная явка, ограничение перемещений, применить другие меры контроля.

Для находящихся в России более 90 дней в году предлагается ввести единый миграционный режим для долгосрочного пребывания. Он предназначен для тех, кто приезжает с любыми законными целями, включая работу и получение образования, но без оформления вида на жительство и приобретения гражданства. Соответствующий порядок предлагается применять ко всем иностранным гражданам, въезжающим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы. Критериями для получения этого статуса являются наличие подтверждённого аккаунта в государственной информационной системе с указанием биометрических данных, отсутствие опасных инфекционных заболеваний и получение единого документа с электронным носителем информации.


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URL: https://www.vb.kg/387481
Теги:
закон, парламент, Россия, гражданство
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