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Мать девочек, которых домогался их отчим, могут лишить родительских прав

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- Оксана Гут
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Рассматривается вопрос лишения/ограничения родительских прав матери, чьи дочери подверглись сексуальным домогательствам со стороны отчима. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития КР.

В ведомстве аргументируют это тем, что женщина "создала опасную ситуацию для своих дочерей, несмотря на предупреждения со стороны органов опеки относительно обеспечения условия для полноценного воспитания детей".

Также в министерстве информируют, что в семье указанной гражданки Д.М. воспитываются три девочки (2008 г.р. Д.В., 2009 г.р. Д.Е. 2012 г.р. Д.Н. г.р.) и мальчик 2019 г.р.

"В целях обеспечения их безопасности, все 4-ро детей размещены в детский дом семейного типа", - говорят в ведомстве.

Семья как малообеспеченная состоит на учете в управлении труда и социального развития Тюпского района.

Напомним, в Тюпском районе Иссык-Кульской области в ночь с 17 на 18 апреля со стороны гражданского супруга матери детей совершено действие сексуального характера по отношению к несовершеннолетним (со слов самих девочек). Милиция ведет расследование.


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URL: https://www.vb.kg/387493
Теги:
дети, Иссык-Кульская область, семейное насилие, Кыргызстан, сексуальные домогательства, Министерство социального развития
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