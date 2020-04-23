Мать девочек, которых домогался их отчим, могут лишить родительских прав

Рассматривается вопрос лишения/ограничения родительских прав матери, чьи дочери подверглись сексуальным домогательствам со стороны отчима. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития КР.

В ведомстве аргументируют это тем, что женщина "создала опасную ситуацию для своих дочерей, несмотря на предупреждения со стороны органов опеки относительно обеспечения условия для полноценного воспитания детей".

Также в министерстве информируют, что в семье указанной гражданки Д.М. воспитываются три девочки (2008 г.р. Д.В., 2009 г.р. Д.Е. 2012 г.р. Д.Н. г.р.) и мальчик 2019 г.р.

"В целях обеспечения их безопасности, все 4-ро детей размещены в детский дом семейного типа", - говорят в ведомстве.

Семья как малообеспеченная состоит на учете в управлении труда и социального развития Тюпского района.

Напомним, в Тюпском районе Иссык-Кульской области в ночь с 17 на 18 апреля со стороны гражданского супруга матери детей совершено действие сексуального характера по отношению к несовершеннолетним (со слов самих девочек). Милиция ведет расследование.