Сергей Лавров рассказал о конкуренции России и Запада в Кыргызстане (видео)

Министр иностранных дел Сергей Лавров во время заседания круглого стола с участниками Клуба поддержки публичной дипломатии им. А.М.Горчакова прокомментировал вопрос о снижении рейтинга ЕАЭС в Кыргызстане.

По мнению Лаврова, если в Кыргызстане распространяются мнения , что Кыргызстану следует что-то менять в отношениях с Россией, это отражение соревновательного процесса и конкуренцию за Центральную Азию.

- В это процесс активно вступили наши западные коллеги. Мы считаем, что такая конкуренция контрпродуктивна. Нужно сотрудничать, чтобы помогать в том числе Кыргызстану и Таджикистану, которые сильно нуждаются в помощи для развития своей экономики, создания устойчивости в народном хозяйстве. И мы к этому (к сотрудничеству) готовы. Но, к этому не готовы наши западные партнеры. Когда Евросоюз выдвинул свою стратегию по Центральной Азии в ней вообще не упоминалось ни о ШОС, ни о ЕврАзЭС ни о других структурах, в которых центральноазиатские страны так или иначе участвуют. Упомянуты они были по касательной и то в качестве предупреждения, чтобы все эти евразысы, шосы и прочие ОДКБ не сильно мешали Европейскому Союзу работать в Центральной Азии, - сказал Сергей Лавров.

В качестве продуктивного сотрудничества министр иностранных дел привел пример, в частности, совместную работу России, Кыргызстана и Китая по проекту строительства железной дороги. По его словам, сейчас ведутся переговоры, чтобы разработать совместный подход к этому проекту.

- Мы хотим, чтобы Кыргызстан стал не просто транзитным пунктом, через который грузы просто уходят в Узбекистан. Мы считаем, что железнодорожные пути должны пройти через города Кыргызстана, тем самым создав там условия для развития производства, - сказал Сергей Лавров.

Также он прокомментировал участие Кыргызстана в ЕАЭС.

- Немало критики звучит в адрес ЕАЭС. Это молодое объединение, если его сравнить с Европейским Союзом, оно моложе на несколько порядков. Мы стараемся учитывать их опыт и ошибки, но никогда опыта европейской интеграции не будет достаточно для решения всех проблем, возникающих в ЕАЭС. Да, мы движемся постепенно, мы движемся к формированию общих рынков, в том числе к общим рынкам энергии, - добавил Сергей Лавров.

Он отметил, что Кыргызстан, став частью ЕАЭС приобрел определенные выгоды, и улучшение прав трудовых мигрантов в России лишь одна из них.

- Мы Кыргызстану оказывали существенное содействие. Передали пару сотен миллионов долларов для создания инфраструктуры для свободного передвижения грузов, услуг, капитала и рабочей силы. Мы поддерживаем КР в гуманитарном плане, регулярно оказывая помощь в том числе направленную на поддержание бюджета, - отметил Лавров.