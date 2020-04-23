Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Сергей Лавров рассказал о конкуренции России и Запада в Кыргызстане (видео)

122  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр иностранных дел Сергей Лавров во время заседания круглого стола с участниками Клуба поддержки публичной дипломатии им. А.М.Горчакова прокомментировал вопрос о снижении рейтинга ЕАЭС в Кыргызстане.

По мнению Лаврова, если в Кыргызстане распространяются мнения , что Кыргызстану следует что-то менять в отношениях с Россией, это отражение соревновательного процесса и конкуренцию за Центральную Азию.

- В это процесс активно вступили наши западные коллеги. Мы считаем, что такая конкуренция контрпродуктивна. Нужно сотрудничать, чтобы помогать в том числе Кыргызстану и Таджикистану, которые сильно нуждаются в помощи для развития своей экономики, создания устойчивости в народном хозяйстве. И мы к этому (к сотрудничеству) готовы. Но, к этому не готовы наши западные партнеры. Когда Евросоюз выдвинул свою стратегию по Центральной Азии в ней вообще не упоминалось ни о ШОС, ни о ЕврАзЭС ни о других структурах, в которых центральноазиатские страны так или иначе участвуют. Упомянуты они были по касательной и то в качестве предупреждения, чтобы все эти евразысы, шосы и прочие ОДКБ не сильно мешали Европейскому Союзу работать в Центральной Азии, - сказал Сергей Лавров.

В качестве продуктивного сотрудничества министр иностранных дел привел пример, в частности, совместную работу России, Кыргызстана и Китая по проекту строительства железной дороги. По его словам, сейчас ведутся переговоры, чтобы разработать совместный подход к этому проекту.

- Мы хотим, чтобы Кыргызстан стал не просто транзитным пунктом, через который грузы просто уходят в Узбекистан. Мы считаем, что железнодорожные пути должны пройти через города Кыргызстана, тем самым создав там условия для развития производства, - сказал Сергей Лавров.

Также он прокомментировал участие Кыргызстана в ЕАЭС.

- Немало критики звучит в адрес ЕАЭС. Это молодое объединение, если его сравнить с Европейским Союзом, оно моложе на несколько порядков. Мы стараемся учитывать их опыт и ошибки, но никогда опыта европейской интеграции не будет достаточно для решения всех проблем, возникающих в ЕАЭС. Да, мы движемся постепенно, мы движемся к формированию общих рынков, в том числе к общим рынкам энергии, - добавил Сергей Лавров.

Он отметил, что Кыргызстан, став частью ЕАЭС приобрел определенные выгоды, и улучшение прав трудовых мигрантов в России лишь одна из них.

- Мы Кыргызстану оказывали существенное содействие. Передали пару сотен миллионов долларов для создания инфраструктуры для свободного передвижения грузов, услуг, капитала и рабочей силы. Мы поддерживаем КР в гуманитарном плане, регулярно оказывая помощь в том числе направленную на поддержание бюджета, - отметил Лавров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387494
Теги:
Китай, Россия, Европейский союз, ЕАЭС, сотрудничество, Кыргызстан, Сергей Лавров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  