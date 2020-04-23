Стимулирующие гранты на ремонт многоэтажек остаются в густом тумане

Из-за суровой ситуации с коронавирусной инфекцией в райакимиатах Бишкека сегодня главная забота – раздать гумпомощь, остальные обязанности отложены на потом.

Корреспондент VB.KG пыталась от имени горожан добиться ответа на вопрос: будут ли нынче предоставлять стимулирующие гранты и принимают ли заявки на них?

В Свердловской райадминистрации в минувшем году собрали больше всего в Бишкеке бизнес-заявок на бюджетную поддержку. Сказалась квалифицированная разъяснительная работа среди населения.

Однако сегодня дозвониться до нужных специалистов не просто. Служебные телефоны глухо молчат. Хоть вешай на двери табличку: все ушли на фронт.

Оказывается, мужчин мобилизовали на разгрузку мешков с мукой и другими продуктами. Их потом нужно рассортировать по небольшим пакетам и доставить нуждающимся малообеспеченным семьям. А их – тысячи.

Но вот наконец-то нам удалось дозвониться по одному из телефонов.

- Что касается стимулирующих денежных грантов на поощрение гражданских инициатив по благоустройству многоэтажных домов и дворов, то эта тема временно закрыта, - подчеркнул заведующий экономическим отделом Свердловского райакимиата Нуржан Телек улуу. – В городском бюджете средства предусмотрены. И не 5 миллионов сомов, как в прошлом году, а в два раза больше. Бюджет утвержден на сессии горкенеша в начале года. С той поры ситуация изменилась. Коронавирус, введенные в стране ЧС и ЧП выбили из привычного ритма, срывают намеченные планы.

Заявки пока не принимают. Ведь и тендер нельзя проводить, не получится рассмотреть предоставляемые сметы на тот или иной вид работ.

В акимиате успели все же организовать одно заседание конкурсной комиссии, определили приоритетные направления. В основном они остались прежними. Благодаря 50-процентному софинансированию из местной казны бишкекчане могут заменить прохудившуюся кровлю, отремонтировать лифты и подъезды в своих многоэтажках.

- Ситуация так или иначе нормализуется. Будем принимать заявки. Средства обещаны. Все наладится, - выразил надежду Нуржан Телек улуу.