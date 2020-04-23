Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Стимулирующие гранты на ремонт многоэтажек остаются в густом тумане

167  0
- Зинаида Сорокина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Из-за суровой ситуации с коронавирусной инфекцией в райакимиатах Бишкека сегодня главная забота – раздать гумпомощь, остальные обязанности отложены на потом.

Корреспондент VB.KG пыталась от имени горожан добиться ответа на вопрос: будут ли нынче предоставлять стимулирующие гранты и принимают ли заявки на них?

В Свердловской райадминистрации в минувшем году собрали больше всего в Бишкеке бизнес-заявок на бюджетную поддержку. Сказалась квалифицированная разъяснительная работа среди населения.

Однако сегодня дозвониться до нужных специалистов не просто. Служебные телефоны глухо молчат. Хоть вешай на двери табличку: все ушли на фронт.

Оказывается, мужчин мобилизовали на разгрузку мешков с мукой и другими продуктами. Их потом нужно рассортировать по небольшим пакетам и доставить нуждающимся малообеспеченным семьям. А их – тысячи.

Но вот наконец-то нам удалось дозвониться по одному из телефонов.

- Что касается стимулирующих денежных грантов на поощрение гражданских инициатив по благоустройству многоэтажных домов и дворов, то эта тема временно закрыта, - подчеркнул заведующий экономическим отделом Свердловского райакимиата Нуржан Телек улуу. – В городском бюджете средства предусмотрены. И не 5 миллионов сомов, как в прошлом году, а в два раза больше. Бюджет утвержден на сессии горкенеша в начале года. С той поры ситуация изменилась. Коронавирус, введенные в стране ЧС и ЧП выбили из привычного ритма, срывают намеченные планы.

Заявки пока не принимают. Ведь и тендер нельзя проводить, не получится рассмотреть предоставляемые сметы на тот или иной вид работ.

В акимиате успели все же организовать одно заседание конкурсной комиссии, определили приоритетные направления. В основном они остались прежними. Благодаря 50-процентному софинансированию из местной казны бишкекчане могут заменить прохудившуюся кровлю, отремонтировать лифты и подъезды в своих многоэтажках.

- Ситуация так или иначе нормализуется. Будем принимать заявки. Средства обещаны. Все наладится, - выразил надежду Нуржан Телек улуу.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387498
Теги:
Бишкекский горкенеш, мэрия, бюджет, грант, конкурс, Свердловский район, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  