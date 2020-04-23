Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Столичная биржа труда готовится к наплыву безработных

377  0
- Зинаида Сорокина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Корреспондент VB.KG поинтересовалcя у начальника столичной службы занятости Дины Анарбаевой, каковы ближайшие прогнозы на бишкекском рынке труда? И какие коррективы внесла вынужденная домашняя самоизоляции горожан от общества?

- На учете находится 6200 граждан, обеспокоенных проблемой трудоустройства. – уточнила Анарбаева. – Возможно, в данное время таких людей больше. Наверняка, больше. Но пока регистрация новых заявителей-соискателей мест работы приостановлены. Из-за того, что в стране объявлен режим ЧП.

Каков размер социального пособия на период безработицы?

- Он определен правительством и составляет от 300 до 600 сомов в месяц. В Бишкеке средний размер соцподдержки равен 450 сомам. Это зависит от суммы накопленных заявителем страховых отчислений от зарплаты и иных доходов.

Сколько человек получают пособие?

- Оно назначено 102 бишкекчанам, зарегистрированным по всем правилам в службе занятости и имеющим достаточные страховые накопления. Деньги выдаются, несмотря на сложившуюся ситуацию.

Но ведь сначала, кажется, необходимо предоставить какие-то доказательства. Мол, работу, действительно, подыскивал, да только что-то не сложилось. Или как?

- Да, были именно такие жесткие требования. А сейчас, учитывая сложившиеся обстоятельства, выплачиваем пособие без всякого подтверждения. По решению правительства, естественно.

Горожане, надеюсь, в курсе, что предусмотрено значительное облегчение?

- На нашем сайте оперативно размещается вся текущая информация. Можно узнать, какие имеются свободные вакансии, на каких предприятиях после коронавирусной самоизоляции ждут пополнения рабочих рук. Кстати, в Министерстве труда и социального развития разрабатывается принципиально новая система регистрации безработных граждан. Более быстрая и удобная.

Работники социальной сферы, выходит, и сейчас трудятся в поте лица в своих служебных кабинетах?

- Только некоторые. Большинство наших сотрудников в офис не наведываются. Выполняют поручения дистанционно. В основном занимаются анализом нынешнего рынка труда. И пытаются заглянуть в завтрашний день, чтобы новые вызовы и проблемы, а они обязательно появятся, не застали врасплох. Наверное, прибавятся новые-старые специальности, которые позволят реализовать себя на расстоянии в режиме онлайн. Свободное времяпровождение за месяцы, вынужденно проведенные в домашней обстановке, многому научило. Оно заставил пересмотреть свои взгляды и на ныне действующие формы и способы занятости, в том числе самозанятости. Неожиданно открылись совершенно новые собственные ресурсы и способности. В целом на перспективы трудоустройства люди теперь смотрят иначе, через призму пережитого.

Потребуется помощь со стороны государства. Можно ли надеяться на финансовую поддержку тем, кто захочет резко изменить прежний курс жизни?

- Полагаю, да. В лицее № 98 и теперь, несмотря на карантин, продолжаются занятия. Преподают взрослым безработным, направленным на переобучение, новую для них науку бухгалтерского учета и IT-технологии. Учат мастерству маникюра, педикюра, визажа и наращивания ресниц – оно тоже востребовано на рынке труда. Занятия проходят дистанционно. И весьма, надо сказать, успешно.

На нынешнем рынке труда в Бишкеке спрос на рабочие места значительно превышает спрос на рабочие руки. Столь явный перекос не в пользу горожан. Как его преодолеть?

- Надо больше самим проявлять активности. Самим создавать поле деятельности для себя, своих близких. Быть инициативными и предприимчивыми. Рынок труда становится более гибким. Это однозначно. К этому всем нам нужно подготовиться уже сейчас.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387502
Теги:
безработица, пособия, рынок, трудоустройство, информационные технологии, Бишкек, коронавирус, Биржа, Минтруда, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  