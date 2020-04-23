Столичная биржа труда готовится к наплыву безработных

Корреспондент VB.KG поинтересовалcя у начальника столичной службы занятости Дины Анарбаевой, каковы ближайшие прогнозы на бишкекском рынке труда? И какие коррективы внесла вынужденная домашняя самоизоляции горожан от общества?

- На учете находится 6200 граждан, обеспокоенных проблемой трудоустройства. – уточнила Анарбаева. – Возможно, в данное время таких людей больше. Наверняка, больше. Но пока регистрация новых заявителей-соискателей мест работы приостановлены. Из-за того, что в стране объявлен режим ЧП.

Каков размер социального пособия на период безработицы?

- Он определен правительством и составляет от 300 до 600 сомов в месяц. В Бишкеке средний размер соцподдержки равен 450 сомам. Это зависит от суммы накопленных заявителем страховых отчислений от зарплаты и иных доходов.

Сколько человек получают пособие?

- Оно назначено 102 бишкекчанам, зарегистрированным по всем правилам в службе занятости и имеющим достаточные страховые накопления. Деньги выдаются, несмотря на сложившуюся ситуацию.

Но ведь сначала, кажется, необходимо предоставить какие-то доказательства. Мол, работу, действительно, подыскивал, да только что-то не сложилось. Или как?

- Да, были именно такие жесткие требования. А сейчас, учитывая сложившиеся обстоятельства, выплачиваем пособие без всякого подтверждения. По решению правительства, естественно.

Горожане, надеюсь, в курсе, что предусмотрено значительное облегчение?

- На нашем сайте оперативно размещается вся текущая информация. Можно узнать, какие имеются свободные вакансии, на каких предприятиях после коронавирусной самоизоляции ждут пополнения рабочих рук. Кстати, в Министерстве труда и социального развития разрабатывается принципиально новая система регистрации безработных граждан. Более быстрая и удобная.

Работники социальной сферы, выходит, и сейчас трудятся в поте лица в своих служебных кабинетах?

- Только некоторые. Большинство наших сотрудников в офис не наведываются. Выполняют поручения дистанционно. В основном занимаются анализом нынешнего рынка труда. И пытаются заглянуть в завтрашний день, чтобы новые вызовы и проблемы, а они обязательно появятся, не застали врасплох. Наверное, прибавятся новые-старые специальности, которые позволят реализовать себя на расстоянии в режиме онлайн. Свободное времяпровождение за месяцы, вынужденно проведенные в домашней обстановке, многому научило. Оно заставил пересмотреть свои взгляды и на ныне действующие формы и способы занятости, в том числе самозанятости. Неожиданно открылись совершенно новые собственные ресурсы и способности. В целом на перспективы трудоустройства люди теперь смотрят иначе, через призму пережитого.

Потребуется помощь со стороны государства. Можно ли надеяться на финансовую поддержку тем, кто захочет резко изменить прежний курс жизни?

- Полагаю, да. В лицее № 98 и теперь, несмотря на карантин, продолжаются занятия. Преподают взрослым безработным, направленным на переобучение, новую для них науку бухгалтерского учета и IT-технологии. Учат мастерству маникюра, педикюра, визажа и наращивания ресниц – оно тоже востребовано на рынке труда. Занятия проходят дистанционно. И весьма, надо сказать, успешно.

На нынешнем рынке труда в Бишкеке спрос на рабочие места значительно превышает спрос на рабочие руки. Столь явный перекос не в пользу горожан. Как его преодолеть?

- Надо больше самим проявлять активности. Самим создавать поле деятельности для себя, своих близких. Быть инициативными и предприимчивыми. Рынок труда становится более гибким. Это однозначно. К этому всем нам нужно подготовиться уже сейчас.