Правительство: В Кыргызстане нехватки в муке и зерне не наблюдается

В Кыргызскую Республику из Российской Федерации доставлена вторая партия пшеницы в объеме 760 тонн. На днях в страну прибудут еще 53 вагона зерна. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Отмечается, что ранее Фондом государственных материальных резервов при правительстве Кыргызской Республики и Продовольственной корпорацией Российской Федерации было подписано соглашение о закупке 33 тысяч тонн пшеницы. На сегодня в республику доставлено около 1800 тонн от общего объема.

Купленная в целях обеспечения продовольственной безопасности пшеница в своем составе имеет высокий показатель белка.

"На складах Фонда государственных материальных резервов имеется достаточный запас пшеницы. Нехватки в муке и зерне не наблюдается", - уверяют в правительстве.