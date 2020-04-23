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Правительство: В Кыргызстане нехватки в муке и зерне не наблюдается

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- Оксана Гут
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В Кыргызскую Республику из Российской Федерации доставлена вторая партия пшеницы в объеме 760 тонн. На днях в страну прибудут еще 53 вагона зерна. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Отмечается, что ранее Фондом государственных материальных резервов при правительстве Кыргызской Республики и Продовольственной корпорацией Российской Федерации было подписано соглашение о закупке 33 тысяч тонн пшеницы. На сегодня в республику доставлено около 1800 тонн от общего объема.

Купленная в целях обеспечения продовольственной безопасности пшеница в своем составе имеет высокий показатель белка.

"На складах Фонда государственных материальных резервов имеется достаточный запас пшеницы. Нехватки в муке и зерне не наблюдается", - уверяют в правительстве.


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URL: https://www.vb.kg/387506
Теги:
продовольствие, пшеница, Россия, Кыргызстан
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