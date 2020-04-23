Объединенные Арабские Эмираты оказали гуманитарную помощь Кыргызстану

Объединенные Арабские Эмираты оказали гуманитарную помощь Кыргызской Республике. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Самолет национальной авиакомпании "Etihad Airways" с гуманитарным грузом приземлимся в Международном аэропорту "Манас" 23 апреля. Гуманитарная помощь, которая включает медицинские препараты и средства индивидуальной защиты, будет направлена на борьбу с коронавирусом в Кыргызской Республике.

Оказание помощи стало возможным в результате договоренности, достигнутой по итогам телефонного разговора президента Сооронбая Жээнбекова с наследным принцем Абу-Даби, Заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бин Заед Аль Нахайяном 6 апреля 2020 года.